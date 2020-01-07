Актер Фрэнки Муниз состарился и высмеял свою лысину

Новости шоу бизнеса:В воскресенье в США прошла 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус".

Актер вспомнил, как был номинирован на "Золотой глобус" в 2002 году.

Просмотр кинопремии вызвал ностальгические чувства у актера Фрэнки Муниза, который в ночь на понедельник шутливо написал в своем Twitter, что он состарился со времен своей последней номинации в 2002 году за главную роль в сериале "Малкольм в центре внимания".

В 2002 году я был номинирован на премию "Золотой глобус". В 2020 году я просто сижу здесь, глядя в зеркало на свою лысеющую голову, — написал 34-летний Муниз.

In 2002 I was nominated for a Golden Globe. In 2020, I'm just sitting here staring in the mirror at my balding head. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 6, 2020

В комментариях к записи поклонники Фрэнки попытались приободрить актера. "В 2020 году я все еще смотрю "Малкольм в центре внимания", "Этот твит должен получить "Золотой глобус"!" — написали пользователи.

Муниз так и не забрал домой "Золотой глобус" в 2002 году, но его номинация стала второй по счету за роль Малкольма, которую он играл в течение шести лет. В конце прошлого года Фрэнки рассказал, что почти не помнит своего участия в сериале "Малкольм в центре внимания" из-за потери памяти, вызванной несколькими сотрясениями и микроинсультами.

Я вспоминаю, что у меня плохая память, когда кто-нибудь приходит ко мне и спрашивает: "О, а помнишь, когда мы делали то-то? А как мы ездили туда-то?". А у меня нет никаких воспоминаний об этом, и я чувствую себя от этого плохо, — сказал Муниз.