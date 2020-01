Актер Фрэнки Муниз состарился и высмеял свою лысину

Актер вспомнил, как был номинирован на "Золотой глобус" в 2002 году.

Просмотр кинопремии вызвал ностальгические чувства у актера Фрэнки Муниза, который в ночь на понедельник шутливо написал в своем Twitter, что он состарился со времен своей последней номинации в 2002 году за главную роль в сериале "Малкольм в центре внимания".

В 2002 году я был номинирован на премию "Золотой глобус". В 2020 году я просто сижу здесь, глядя в зеркало на свою лысеющую голову, — написал 34-летний Муниз.

In 2002 I was nominated for a Golden Globe. In 2020, I'm just sitting here staring in the mirror at my balding head.

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 6, 2020