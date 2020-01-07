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В синем платье: королева Испании поразила новым нарядом на светском мероприятии (Фото)

Смотрите фото (4)
В синем платье: королева Испании поразила новым нарядом на светском мероприятии (Фото)
13:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Королева Летиция вместе со своим мужем королем Филиппом VI посетили Новогодний военный парад в Королевском дворце в Мадриде.

Для публичного выхода Летиция надела платье-смокинг в главном оттенке 2020 года по версии института цвета Pantone – синего оттенка.

Наряд идеально подчеркнул силуэт Летиции, а разрез от бедра сделал "аутфит" обольстительным и элегантным одновременно. Свой образ испанская королева дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Визажисты экс-журналистки сделали ей естественный макияж, который подчеркнул натуральную красоту королевы. Также стилисты завершили look Летиции поднятой прической и жемчужными серьгами.

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Напомним, что королева Летиция появилась на открытии выставки в розовом брючном костюме.

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Новый образ, Стильный наряд, Королева Испании, Королева Летиция.
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