В синем платье: королева Испании поразила новым нарядом на светском мероприятии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Королева Летиция вместе со своим мужем королем Филиппом VI посетили Новогодний военный парад в Королевском дворце в Мадриде.

Для публичного выхода Летиция надела платье-смокинг в главном оттенке 2020 года по версии института цвета Pantone – синего оттенка.

Наряд идеально подчеркнул силуэт Летиции, а разрез от бедра сделал "аутфит" обольстительным и элегантным одновременно. Свой образ испанская королева дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Визажисты экс-журналистки сделали ей естественный макияж, который подчеркнул натуральную красоту королевы. Также стилисты завершили look Летиции поднятой прической и жемчужными серьгами.

Напомним, что королева Летиция появилась на открытии выставки в розовом брючном костюме.