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Вера Брежнева поделилась теплым семейным фото и поздравила с Рождеством

Вера Брежнева поделилась теплым семейным фото и поздравила с Рождеством
16:11 Сегодня Телеграф unian.net Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В кадре все улыбаются и выглядят счастливыми.

Известная украинская певица Вера Брежнева показала редкое семейное фото.

Снимок артистка опубликовала на свой странице в Instagram. "Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви", - пожелала звезда своим подписчикам.

В кадре предстали сестры Брежневой, мама, муж и дети. Они все улыбаются и выглядят счастливыми.

 
 
 
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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Самые атмосферные мультфильмы, которые стоит посмотреть всей семьей на Рождество 2020 (Видео)

Напомним, что представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают Сочельник и Рождество. Принято встречать этот праздник именно в семейном кругу.

Так, Джамала поделилась с поклонниками теплыми снимками с рождественской фотосессии возле елки. На фотографиях певица выглядит счастливой в окружении двух родных мужчин – любимого Сеит-Бекирова и их общего сына Эмира-Рахмана. Как встретили это большое семейное торжество другие украинские знаменитости?

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Все по теме:

Семья, Вера Брежнева, Знаменитости, Звезды, Рождество, Певица, Украинская певица.
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