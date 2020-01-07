Вера Брежнева поделилась теплым семейным фото и поздравила с Рождеством

Новости шоу бизнеса:В кадре все улыбаются и выглядят счастливыми.

Известная украинская певица Вера Брежнева показала редкое семейное фото.

Снимок артистка опубликовала на свой странице в Instagram. "Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви", - пожелала звезда своим подписчикам.

В кадре предстали сестры Брежневой, мама, муж и дети. Они все улыбаются и выглядят счастливыми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 7 Янв 2020 в 2:59 PST

Напомним, что представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают Сочельник и Рождество. Принято встречать этот праздник именно в семейном кругу.

Так, Джамала поделилась с поклонниками теплыми снимками с рождественской фотосессии возле елки. На фотографиях певица выглядит счастливой в окружении двух родных мужчин – любимого Сеит-Бекирова и их общего сына Эмира-Рахмана. Как встретили это большое семейное торжество другие украинские знаменитости?