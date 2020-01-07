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Самые атмосферные мультфильмы, которые стоит посмотреть всей семьей на Рождество 2020 (Видео)

Самые атмосферные мультфильмы, которые стоит посмотреть всей семьей на Рождество 2020 (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Рождество – самый любимый зимний праздник не только детей, но и взрослых.

Как можно не любить это уникальное время, когда дома собирается за одним столом вся семья, новогодняя елка горит огоньками, а дом наполнен подарками, любовью и заботой.

Чтобы полностью почувствовать рождественскую атмосферу, мы советуем вам провести уютные вечера за просмотром праздничных мультфильмов и окунуться в атмосферу сказки и чуда. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас очень интересные и увлекательные мультфильмы, которые подарят вам хорошее настроение.

"Гринч" (The Grinch) (2018)

Главный герой Гринч живет как можно дальше от людей, на высокой горе в пещере, вместе со своим верным псом Максом. Гринч не любит людей, поэтому такое затворничество ему идеально подходит. К тому же, собака выполняет все его пожелания, служит и лакеем, и единственным другом.

Гринч ненавидит каждого жителя маленького городка, ведь раньше все насмехались из-за его внешности. И вот зеленый монстрик идет на отчаянный поступок – он хочет украсть у всех жителей Рождество. Для горожан этот праздник – один из важнейших в году, его ждут 12 месяцев и тщательно готовятся. Если же Гринчу удастся лихая затея, для городка все обернется настоящей трагедией.

"Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество" (Pettson and Findus The Best Christmas Ever Movies) (2016)

Дедушка Петсон пообещал своему любимому коту Финдусу лучшее в мире Рождество, но в процессе подготовки что-то пошло не по плану. Сначала поехать в лес за елкой помешала сильная метель. На следующий день Петсон и Финдус таки отправились в путь, но дедушка сильно ушиб ногу.

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Кот Финдус пытается помочь дедушке выздороветь, но выйти из дома за елкой или хотя бы в магазин за продуктами он не может. Удастся ли коту устроить для Петсона сюрприз и какие еще неожиданности их ждут – смотрите в мультфильме.

"Ледниковый период: Гигантское Рождество" (Ice Age: A Mammoth Christmas) (2011)

Герой "Ледникового периода" – мамонт Мэнни – выкатывает рождественский камень (семейную реликвию мамонтов), чтобы показать его своей дочери Персику. Но вот беда – неуклюжий ленивец Сид этот камень повреждает. Мэнни убежден: каждый, кто хоть немного испортит реликвию, попадет в черный список Санта-Клауса и не получит подарка на Рождество.

Поэтому Сид отправляется на Северный полюс, чтобы извиниться перед Сантой. Вслед за ним следуют все его друзья. На пути путешественники случайно разрушают мастерскую Санта-Клауса. Теперь всем героям придется спасти Рождество для целого мира.

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"Секретная служба Санта-Клауса" (Arthur Christmas) (2011)

Мультфильм "Секретная служба Санта-Клауса" покажет зрителям мир захватывающих приключений Санта-Клауса и его младшего сына Артура. У Санты и его команды случилась неприятная история: одна девочка, которая весь год вела себя хорошо, не получила подарок под елку. Санта в отчаянии – он не понимает, как эльфы могли допустить такую ошибку.

Исправить ситуацию решает Артур, который работает в почтовом отделении. Храбрый мальчик решается на опасные приключения ради справедливости.

"Нико: Путь к звездам" (The Flight Before Christmas) (2008)

Нико – это маленький северный олень, который никогда не видел своего отца. Ему лишь известно, что папа работает в рождественской упряжи Санты. Все, кому Нико об этом рассказывает – не верят.

Нико тоже мечтает работать в упряжи и развозить подарки детям и взрослым. Он сбегает из дома, чтобы научиться у белки Джулиуса летать. Случайно они узнают, что Санте грозит опасность. Поэтому Нико с лесными друзьями отправляется на поиски своего отца.

"Полярный экспресс" (2004)

Мультфильм "Полярный экспресс" рассказывает о маленьком мальчике, который не верит в чудеса и, в частности, в Санта-Клауса. Однажды, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный полюс, чтобы лично убедиться в существовании Санты.

Проснувшись ночью от странных звуков, мальчик выбегает на улицу и видит удивительную картину: прямо возле дома стоит волшебный поезд, кондуктор которого сообщает ему, что поезд направляется на Северный полюс. Именно там все пассажиры смогут увидеть Санта-Клауса. Без колебаний главный герой отправляется в интересное путешествие, где его ждут множество невероятных приключений.

"Барби и Щелкунчик" (Barbie in the Nutcracker) (2001)

Мультфильм "Барби и Щелкунчик" снят по одноименной сказке "Щелкунчик", которую написал Эрнст Теодор Амадей Гофман.

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По сюжету Клара получает в подарок от своей любимой тети маленького деревянного человечка в гвардейской форме. Основная задача Щелкунчика – колоть орехи. Однако тетя немного озадачила Клару, сообщив, что внутри деревянного человечка бьется сердце настоящего принца. Поэтому когда часы пробили полночь, в доме начали происходить чудеса.

Из крошечной норки в комнате появился злобный Мышиный Король и его солдаты. Только Щелкунчик знал о надвигающейся опасности. Поэтому он оживает, чтобы защитить Клару. Однако Мышиный Король уже успел наложить на девочку заклятие: отныне она будет такой же маленькой, как и ее игрушечный Щелкунчик. Теперь им обоим предстоит отправиться в фантастическое путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля.

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