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Четверг, 09.01.2020
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"На самом деле не такой эмоциональный": Том Хэнкс расплакался во время своей речи (Видео)

"На самом деле не такой эмоциональный": Том Хэнкс расплакался во время своей речи (Видео)
10:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Актер обратился к жене и детям, которые присутствовали на церемонии Золотой глобус 2020.

В Лос-Анджелесе состоялась кинопремия "Золотой глобус", во время которой наградили лучших в индустрии.

Почетную награду имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа получил Том Хэнкс. Произнося речь, актер растрогался, и отшучиваясь, объяснил срывающийся голос простудой, поскольку "в жизни на самом деле не настолько эмоциональный".

"Мужчина благословлен, когда видит в первом ряду всю свою семью. Фантастическая во всех смыслах жена, которая показала мне, что такое настоящая любовь. Пятеро детей, намного смелее, сильнее и мудрее, чем их старик. Эти любящие люди смирились со мной и моим бесконечным отсутствием на протяжении долгих месяцев".

Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Напомним,  что премия Золотой глобус 2020 состоялась 5 января, в отеле The Beverly Hilton, что в Беверли-Хиллз. 

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Кинопремия, Премия, Золотой глобус, Том Хэнкс.
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