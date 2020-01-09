"На самом деле не такой эмоциональный": Том Хэнкс расплакался во время своей речи (Видео)

Новости шоу бизнеса:Актер обратился к жене и детям, которые присутствовали на церемонии Золотой глобус 2020.

В Лос-Анджелесе состоялась кинопремия "Золотой глобус", во время которой наградили лучших в индустрии.

Почетную награду имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа получил Том Хэнкс. Произнося речь, актер растрогался, и отшучиваясь, объяснил срывающийся голос простудой, поскольку "в жизни на самом деле не настолько эмоциональный".

"Мужчина благословлен, когда видит в первом ряду всю свою семью. Фантастическая во всех смыслах жена, которая показала мне, что такое настоящая любовь. Пятеро детей, намного смелее, сильнее и мудрее, чем их старик. Эти любящие люди смирились со мной и моим бесконечным отсутствием на протяжении долгих месяцев".

Напомним, что премия Золотой глобус 2020 состоялась 5 января, в отеле The Beverly Hilton, что в Беверли-Хиллз.