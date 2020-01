"Брак пугает меня": Шакира рассказала, почему до сих пор не замужем (Фото, Видео)

Несмотря на длительные отношения пара не спешит идти под венец. Оказывается, официального оформления брака не хочет сама Шакира.

Знаменитая певица и танцовщица около 10 лет находится в отношениях с защитником "Барселоны". За личной жизнью звездной пары наблюдает весь мир, а они в свою очередь неоднократно давали поводы для слухов о расставании. Недавно пара стала гостями программы "60 Minutes", где рассказала, почему до сих пор не решилась на брак.

По словам популярной исполнительницы, официальное оформление отношений пугает ее. Она опасается, что станет для Жерара Пике женой, лишившись не менее важных ролей девушки и любимого человека. Как утверждает Шакира, отсутствие брака порождает у каждого из пары определенный страх, что эти отношения можно потерять.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ

— (@60Minutes) 6 января 2020 г.