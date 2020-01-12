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"Брак пугает меня": Шакира рассказала, почему до сих пор не замужем (Фото, Видео)

"Брак пугает меня": Шакира рассказала, почему до сих пор не замужем (Фото, Видео)
15:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Колумбийская певица воспитывает двух сыновей вместе со своим избранником – испанским футболистом Жераром Пике.

Несмотря на длительные отношения пара не спешит идти под венец. Оказывается, официального оформления брака не хочет сама Шакира.

Знаменитая певица и танцовщица около 10 лет находится в отношениях с защитником "Барселоны". За личной жизнью звездной пары наблюдает весь мир, а они в свою очередь неоднократно давали поводы для слухов о расставании. Недавно пара стала гостями программы "60 Minutes", где рассказала, почему до сих пор не решилась на брак.

По словам популярной исполнительницы, официальное оформление отношений пугает ее. Она опасается, что станет для Жерара Пике женой, лишившись не менее важных ролей девушки и любимого человека. Как утверждает Шакира, отсутствие брака порождает у каждого из пары определенный страх, что эти отношения можно потерять.

"Брак пугает меня. Я не хочу, чтобы он видел во мне только жену. Пусть лучше воспринимает меня как свою девушку, любимую. Своеобразный запретный плод. Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения", – призналась артистка.

 
 
 
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Публикация от Shakira (@shakira)

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Напомним, что 42-летняя Шакира и 32-летний Жерард Пике вместе проживают в особняке в Барселоне и воспитывают общих детей 6-летнего Милана и 4-летнего Сашу.

Около двух лет назад ходили слухи о том, что Шакира и Пике расстались после семи лет отношений. Тогда, по словам инсайдеров, певица собрала вещи и покинула их общий дом. Однако вскоре влюбленные поспешили опровергнуть эту информацию, опубликовав чувственные совместные кадры.

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Семья, Шакира, Счастливая семья, Знаменитости, Звезды, Жерар Пик.
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