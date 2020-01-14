СМИ: чем занимается Меган Маркл в Канаде

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл находится в Канаде, куда она отправилась к своему сыну Арчи, который остался в стране после рождественских каникул супругов.

В новом году Меган Маркл успела провести в Лондоне только 3 дня. За это время она с принцем Гарри осуществила официальный визит в Дом Канады, тайно посетила Королевский театр, где с 2019 года является королевским патроном, и сделала резонансное заявление, которое изменило ход семейной истории британских монархов. Как сообщает издание E! News, герцогиня проводит время с сыном и довольно редко покидает поместье на острове Ванкувер.

Меган Маркл и принц Гарри решили не брать в поездку в Великобританию своего единственного сына Арчи. 8-месячный мальчик остался в Канаде с няней и близкой подругой герцогини Сассекской Джессикой Малруни. Сейчас свое свободное время молодая мама посвящает ребенку. Сейчас в Канаде прохладная и дождливая погода, поэтому семейные прогулки Меган Маркл проводит нечасто.

Она в основном остается дома, но около полудня отправляется на прогулку, – утверждают очевидцы.

При необходимости Меган Маркл садится за руль своего Range Rover, однако везде ее сопровождает охрана. Так, на днях она отправилась в аэропорт, чтобы встретить кого-то. Инсайдеры уверяют, что женщина, которую ждала герцогиня, – ее мать Дориа Редлан, которая приехала поддержать дочь в непростое для семьи время.

Напомним, что королевская семья пришла к предварительному согласию и приняла решение Меган Маркл и принца Гарри начать финансово независимую жизнь. В официальном заявлении Ее Величество убедила, что во время семейного совещания им удалось прийти к согласию и определить так называемый переходный период, во время которого герцоги Сассекские будут постепенно отходить от своих королевских полномочий.