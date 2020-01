Джиджи Хадид будет участвовать в деле Харви Вайнштейна

6 января состоялось первое судебное заседание в году по делу продюсера в суде Нью-Йорка. Нынешний судебный процесс касается только двух случаев: изнасилования и принуждения к оральному сексу, которые произошли в 2006 и 2013 годах. Как сообщает американское издание E! News, знаменитая Джиджи Хадид причастна к судебному процессу.

Недавно на личной странице в Инстаграме модель поделилась этой новостью. Девушка опубликовала повестку в суд Нью-Йорка, который она посетила вчера, 13 января.

На этой неделе мечта осуществилась. Мне поручают обязанности присяжного в суде. Не понимаю, почему это меня так шокировало, – прокомментировала звезда ранее.

More from courtroom: #GigiHadid said “I have met the defendant.”Judge Burke asks if she can be fair and impartial. “Yes,” she said. She also said she has met a potential witness #SalmaHayek. @GiGiHadid #Hollywood #MeToo @salmahayek pic.twitter.com/0YRZlipjK3

— Marta Dhanis (@MartaDhanis) January 13, 2020