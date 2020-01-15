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Непревзойденная Николь Кидман показала стройную фигуру в купальнике (Фото)

Непревзойденная Николь Кидман показала стройную фигуру в купальнике (Фото)
22:38 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:52-летняя австралийская актриса показала идеальную фигуру.

Не знаем, как ей это удается, но в свои 52 Николь Кидман выглядит просто невероятно – звезда то и дело радует цветущим видом и сексуальными образами на красных дорожках.

А днях в сети появились фото, на которых актриса демонстрирует идеальную фигуру в купальнике – на них она позирует в синем ретро-купальнике, состоящем из бюста с рюшами и плавок с завышенной талией. Поклонники отметили превосходную физическую форму Николь и засыпали ее комплиментами.

Стальной пресс, бесконечные стройные ноги – мы, безусловно, присоединяемся к комплиментам. Просто красотка!

Фото Twitter / @shagoferoff

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Напомним, что Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии. Пара пожертвовала 500 тысяч долларов местным пожарным службам, которые прямо сейчас борются с огнем на континенте.

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Фигура, Николь Кидман, Купальник, Австралийская актриса.
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