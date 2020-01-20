"Не верю": Ольга Фреймут высказалась о смерти своей коллеги

Новости шоу бизнеса:Телеведущая горюет о смерти своей коллеги и подруги Соломии Островской.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая провела свой зимний отпуск в Абу-Даби, опубликовала на своей официальной странице в Instagram пост, который посвящен погибшей в автомобильной аварии коллеге Фреймут - телеведущей Соломии Островской.

Уточним, что 19 января Соломия Островская попала в ДТП неподалеку от Житомира на трассе Киев-Чоп. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Ольга Фреймут пишет, что с уходом Островской она будет скучать до конца своих дней: "Ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальная, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии...""

Вместе с ведущей также выразили свои соболезнования и подписчики Фреймут: "Нет слов. Только недавно снимались... Мои соболезнования", "Вечная память", "Сочувствую... так трудно терять друзей..."