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Джастин Бибер признался в любви к своей жене (Фото)

Джастин Бибер признался в любви к своей жене (Фото)
19:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:25-летний музыкант рассказал о чувствах к избраннице на своей странице инстаграме.

Недавно вышел новый альбом американской певицы Селены Гомес Возвращение после длительного молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом "Rare", в котором она рассказала о своих отношениях с Джастином Бибером. После этого в соцсетях Бибера поклонники начали писать, что он должен вернуться к бывшей возлюбленной Селене, потому что на самом деле не любит свою жену Хейли Бибер.

Сначала музыкант не обращал внимания на слова поклонников, однако впоследствии решил рассказать о своих чувствах к жене.

На своей странице в инстаграме парень опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о чувствах к избраннице. В публикации Джастин заметил, что ему не нужно кому-то доказывать, что он действительно любит Хейли, однако он публично признается ей в любви потому, что это делает его счастливым и заставляет модель чувствовать себя особенной.

"Я считаю, что это большая честь – публично признавать важность своей второй половинки. Я думаю, что в этом моя сила – ставить свою жену на пьедестал. Мне нравится, когда моя жена чувствует себя ценной", – рассказывает Джастин. 

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После свадьбы певец не перестает говорить о том, как сильно изменилась его жизнь. Джастин не раз отмечал, что брак – это лучшее, что когда-либо происходило с ним. Он любит Хейли за то, что она всегда и во всем его поддерживает.

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Джастин Бибер, Селена Гомес, Хейли Болдуин, Хейли Бибер.
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