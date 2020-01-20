Джастин Бибер признался в любви к своей жене (Фото)

Недавно вышел новый альбом американской певицы Селены Гомес Возвращение после длительного молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом "Rare", в котором она рассказала о своих отношениях с Джастином Бибером. После этого в соцсетях Бибера поклонники начали писать, что он должен вернуться к бывшей возлюбленной Селене, потому что на самом деле не любит свою жену Хейли Бибер.
Сначала музыкант не обращал внимания на слова поклонников, однако впоследствии решил рассказать о своих чувствах к жене.
На своей странице в инстаграме парень опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о чувствах к избраннице. В публикации Джастин заметил, что ему не нужно кому-то доказывать, что он действительно любит Хейли, однако он публично признается ей в любви потому, что это делает его счастливым и заставляет модель чувствовать себя особенной.
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I don't post this to prove anything, or to try and make people believe I love my wife, I simply think it's an honoring thing to do, publicly acknowledging your significant other! Its like we're all okay with acknowledging an achievement or award, but think there has to be something shady about saying something publicly about the one you love. I have nothing to prove by saying I love my wife. I just think there is power in putting ur wife on a pedestal! I like to make my wife feel special and valued, Ive done a lot of cool things but I dont think anything comes close to as cool as that
"Я считаю, что это большая честь – публично признавать важность своей второй половинки. Я думаю, что в этом моя сила – ставить свою жену на пьедестал. Мне нравится, когда моя жена чувствует себя ценной", – рассказывает Джастин.
После свадьбы певец не перестает говорить о том, как сильно изменилась его жизнь. Джастин не раз отмечал, что брак – это лучшее, что когда-либо происходило с ним. Он любит Хейли за то, что она всегда и во всем его поддерживает.