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Просто друзья: Дженнифер Энистон и Брэд Питт подтвердили хорошие отношения

Просто друзья: Дженнифер Энистон и Брэд Питт подтвердили хорошие отношения
15:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Звезды тепло поприветствовали друг друга на вчерашней Премии Гильдии киноактеров.

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Премии Гильдии киноактеров США. Одним из ярких событий вечера было "воссоединение" Брэда Питта и его бывшей жены Дженнифер Энистон: звезды встретились за кулисами и радостно обнялись. Оба унесли с церемонии награды: Брэд получил приз как "Лучший актер второго плана" за фильм "Однажды... в Голливуде", а Дженнифер взяла статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале" ("Утреннее шоу").

Во время благодарственной речи Питт пошутил, что образ его персонажа в фильме Тарантино не сильно отличается от его реальной жизни: О да, это было сложно. Парень, который любит кайфануть, ходит без майки и не уживается с женой… Очень сложно. Прямо очень.

Тут камера показала Энистон, сидящую в зале: она мило улыбалась и аплодировала, когда Питт шутил о своей личной жизни.

Когда Дженнифер вышла на сцену с речью, Брэд был уже за кулисами и общался с прессой. Кто-то заснял, как он отвлекся от интервью и смотрел на Дженнифер по телевизору, по которому транслировалось происходящее в зале.

"Похоронили" общее прошлое: Дженнифер Энистон и Брэд Питт восстанавливают отношения

После вручения актеры встретились, и произошло то, чего так ждали их поклонники: Питт и Энистон очень тепло поздоровались, обняв друг друга. Фотографы, на радость фанатам, задокументировали этот момент в подробностях.

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Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Актриса, Актер.
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