Просто друзья: Дженнифер Энистон и Брэд Питт подтвердили хорошие отношения

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Премии Гильдии киноактеров США. Одним из ярких событий вечера было "воссоединение" Брэда Питта и его бывшей жены Дженнифер Энистон: звезды встретились за кулисами и радостно обнялись. Оба унесли с церемонии награды: Брэд получил приз как "Лучший актер второго плана" за фильм "Однажды... в Голливуде", а Дженнифер взяла статуэтку за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале" ("Утреннее шоу").

Во время благодарственной речи Питт пошутил, что образ его персонажа в фильме Тарантино не сильно отличается от его реальной жизни: О да, это было сложно. Парень, который любит кайфануть, ходит без майки и не уживается с женой… Очень сложно. Прямо очень.

Тут камера показала Энистон, сидящую в зале: она мило улыбалась и аплодировала, когда Питт шутил о своей личной жизни.

THEY SHOWED JEN DURING BRAD’S SPEECH. That’s it my night was made. Thank you TV gods #SAGAwards #BradPitt #JenniferAniston pic.twitter.com/AQ9lonf6J7

