Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая борется с последствиями химиотерапии.

После того, как украинцы узнали о страшном диагнозе известной телеведущей Аллы Мазур, вокруг нее посыпались бесчисленные слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним, что в ноябре прошлого года Алла Мазур на своей официальной странице в Facebook сообщила о своей болезни, злокачественной опухоли, которую диагностировали у автора и ведущей информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя". Тогда она призвала всех относиться к себе внимательно, находить время и проверяться.

И вот, после нескольких курсов химиотерапии, которые всегда сопровождаются негативными последствиями для организма, Алла Мазур предстала в парике.

Фото Instagram / @allamazurofficial

Несмотря на диагноз, известная телеведущая не теряет позитивного настроя и продолжает активно работать на телеканале.