Дмитрий Комаров рассказал, как ему удалось избавится от лишних 10 кг

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Автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров похудел на 10 килограмм. Избавиться от лишних сантиметров телеведущему помог режим питания, который он соблюдал во время экспедиции в Китай.

Об этом путешественник рассказал в интервью "КП" в Украине". "Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад. Специально не худел, это произошло само по себе", - говорит Комаров.

"Объяснить это могу только режимом питания. Я давно пытался похудеть, садился на какие-то диеты, но вес прыгал плюс-минус полтора килограмма максимум. А тут - 10 кг ушло легко. Я сейчас очень хорошо и гармонично себя чувствую, очень надеюсь не потерять это состояние", - добавил Дмитрий.

Отметим, что на съемках в Китае телеведущий провел почти полгода.

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