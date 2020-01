Мишель Обама поделилась своими любимыми песнями для тренировок

Мишель Обама - супруга 44-го президента США Барака Обамы, телеведущая и писательница предоставила своим подписчикам собственный плейлист для физических упражнений.

К личным музыкальным предпочтениям бывшей первой леди вошли вошли 35 песен. В музыкальном плейлисте оказались песни Nipsey Hussle, Бруно Марс, Бейонсе, Cardi B, Эд Ширан, Lizzo, Фрэнк Оушен, Anderson Paak, Алиши Киз и др.

"Сейчас подходит то самое время, когда становится все сложнее придерживаться своих новогодних обещаний. Чтобы немного вдохновить вас, я хочу поделиться с вами своими любимыми песнями для тренировок #WorkoutPlaylist. Эти треки всегда дают мне дополнительный толчок во время самых сложных физических нагрузок. А какие песни у вас в плейлисте?" - написала Мишель Обама.

It's about that time when New Year's resolutions get a bit harder to stick to. To offer a little inspiration, I want to share my go-to #WorkoutPlaylist with you. These songs always seem to give me that extra boost to get through my toughest workouts. What's on your playlist? pic.twitter.com/GFP56Yi9A6

