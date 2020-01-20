Мишель Обама поделилась своими любимыми песнями для тренировок

Новости шоу бизнеса:Бывшая первая леди США в Twitter поделилась своими музыкальными предпочтениями.

Мишель Обама - супруга 44-го президента США Барака Обамы, телеведущая и писательница предоставила своим подписчикам собственный плейлист для физических упражнений.

К личным музыкальным предпочтениям бывшей первой леди вошли вошли 35 песен. В музыкальном плейлисте оказались песни Nipsey Hussle, Бруно Марс, Бейонсе, Cardi B, Эд Ширан, Lizzo, Фрэнк Оушен, Anderson Paak, Алиши Киз и др.

"Сейчас подходит то самое время, когда становится все сложнее придерживаться своих новогодних обещаний. Чтобы немного вдохновить вас, я хочу поделиться с вами своими любимыми песнями для тренировок #WorkoutPlaylist. Эти треки всегда дают мне дополнительный толчок во время самых сложных физических нагрузок. А какие песни у вас в плейлисте?" - написала Мишель Обама.

It's about that time when New Year's resolutions get a bit harder to stick to. To offer a little inspiration, I want to share my go-to #WorkoutPlaylist with you. These songs always seem to give me that extra boost to get through my toughest workouts. What's on your playlist? pic.twitter.com/GFP56Yi9A6 — (@MichelleObama) 19 января 2020 г.

Напомним, что 17 января, свой 56 день рождения отпраздновала первая леди США Мишель Обама, бывший президент Америки чувственно поздравил жену на страницах социальных сетей. Барак Обама опубликовал серию черно-белых снимков, на которых супруги предстало в теплых объятиях. В сети довольно редко появляются семейные кадры бывшего американского президента, однако все они не остаются без внимания общественности.