Старший внук Елизаветы II снялся в рекламе молока для китайского телевидения

Новости шоу бизнеса:Внук Ее Величества стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, используя свой королевский статус.

Королевской семье едва удалось урегулировать скандал в прессе после резонансного заявления герцогов Сассекских, как очередной потомок спровоцировал горячую тему для обсуждения.

В сети появились постеры и рекламные ролики торговой марки Jersey Fresh Milk, которая базируется в Китае и занимается производством молочной продукции. Лицом кампейна стал внук королевы Елизваветы II 42-летний Питер Филлипс, имя которого 15 в списке на престолонаследие.

Своего сына принцесса Анна пыталась уберечь от чрезмерной публичности и обеспечить ему спокойную жизнь, лишив любых официальных титулов. Однако, как сообщает The Sun, Питер Филлипс все же стремится к публичности и узнаваемости.

The ghetto!!! THE GHETTO! The British tabloid rats have gone after Meghan with a handful of baseless "merching" claims, while turning a blind eye on Peter Phillips, who is having a jolly good time moonlighting for a milk ad in Asia! There's something rotten about the Windsors. pic.twitter.com/cy7uI9lfMl — Pearl Kadupul (@idkwiadthgis) January 19, 2020

Именно поэтому мужчина подчеркнул свою причастность к монаршей семье в рекламе молока, в которой он предстал в английском публичном имении Лонглит. Постеры со стаканом молока в дворцовом интерьере вызвали настоящий ажиотаж в сети.

По идее рекламной кампании Питер Филлипс употребляет молоко Jersey Fresh Milk с детства. Как утверждают инсайдеры, за эти съемки он получил десятки тысяч долларов. Британские СМИ заверили, что использование королевских полномочий для продажи молочной продукции является проявлением неуважения к монаршей семье.

Когда мы были детьми, мы обычно проводили много времени на ферме. В Виндзоре у нас было целое стадо джерсейских коров, мы выросли на их молоке. Оно всегда было очень вкусным и более сливочным, чем другие виды молока, – заверил покупателей внук Ее Величества в рекламном ролике.