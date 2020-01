Старший внук Елизаветы II снялся в рекламе молока для китайского телевидения

Королевской семье едва удалось урегулировать скандал в прессе после резонансного заявления герцогов Сассекских, как очередной потомок спровоцировал горячую тему для обсуждения.

В сети появились постеры и рекламные ролики торговой марки Jersey Fresh Milk, которая базируется в Китае и занимается производством молочной продукции. Лицом кампейна стал внук королевы Елизваветы II 42-летний Питер Филлипс, имя которого 15 в списке на престолонаследие.

Своего сына принцесса Анна пыталась уберечь от чрезмерной публичности и обеспечить ему спокойную жизнь, лишив любых официальных титулов. Однако, как сообщает The Sun, Питер Филлипс все же стремится к публичности и узнаваемости.

The ghetto!!! THE GHETTO! The British tabloid rats have gone after Meghan with a handful of baseless "merching" claims, while turning a blind eye on Peter Phillips, who is having a jolly good time moonlighting for a milk ad in Asia! There's something rotten about the Windsors. pic.twitter.com/cy7uI9lfMl

