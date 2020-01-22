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СМИ: Анастасия Заворотнюк пропала из клиники

СМИ: Анастасия Заворотнюк пропала из клиники
11:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Российская актриса внезапно выписалась из реабилитационного центра.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня", известная российская актриса Анастасия Заворотнюк внезапно исчезла из клиники, в которой проходила реабилитацию.

Напомним, что у артистки диагностировали опухоль головного мозга.

Именно в частной клинике на Рублевке Заворотнюк находилась последние месяцы. По словам одной из сиделок центра, актриса также перестала посещать реабилитационные процедуры и групповые занятия в бассейне.

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"Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", - сообщила сотрудница клиники.

Как сообщалось ранее, поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк постепенно начали отписываться от нее в соцсети Instagram. За день страница актрисы теряет около 500 подписок.

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Все по теме:

Рак, Больница, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Опухоль головного мозга.
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