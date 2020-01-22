"Любовник": Леонардо ДиКаприо дал прозвище Брэду Питту

Новости шоу бизнеса:В воскресенье на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США Брэд Питт рассказал, что Леонардо дал ему странное прозвище.

Неудивительно, что после совместных съемок в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт стали близкими друзьями. Но порой удивляет, как актеры проявляют привязанность друг к другу.

Любовник. Он называет меня "любовником". Это немного сбивает с толку, но я как-нибудь с этим смирюсь, — сказал Брэд.

На просьбу рассказать о своей экранной химии с ДиКаприо Питт добавил:

Brad Pitt jokes that Leonardo DiCaprio has a romantic nickname for him. #SAGawards pic.twitter.com/dEGUVKw3ZV — Entertainment Weekly (@EW) January 20, 2020

У парней обычно так и происходит: мы болеем друг за друга, уважаем друга друга и вместе смеемся. Вот так, все просто.

На премии Гильдии киноактеров Брэд Питт получил бронзовую статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в "Однажды... в Голливуде". Ранее он стал победителем в этой же номинации на "Золотом глобусе". Во время благодарственной речь Питт обратился к ДиКаприо: он назвал его LDC (инициалы имени Лео) и высоко оценил его актерскую работу.

Я знаю, почему он является непревзойденным актером: он настоящий джентльмен. Старик, если бы не ты, меня бы здесь не было. Я очень тебе благодарен. И я бы непременно разделил с тобой ту дверь, — сказал Брэд и сделал отсылку к знаменитой сцене из фильма "Титаник".