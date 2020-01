"Любовник": Леонардо ДиКаприо дал прозвище Брэду Питту

Неудивительно, что после совместных съемок в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт стали близкими друзьями. Но порой удивляет, как актеры проявляют привязанность друг к другу.

Любовник. Он называет меня "любовником". Это немного сбивает с толку, но я как-нибудь с этим смирюсь, — сказал Брэд.

На просьбу рассказать о своей экранной химии с ДиКаприо Питт добавил:

Brad Pitt jokes that Leonardo DiCaprio has a romantic nickname for him. #SAGawards pic.twitter.com/dEGUVKw3ZV

— Entertainment Weekly (@EW) January 20, 2020