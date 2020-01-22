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"Любовник": Леонардо ДиКаприо дал прозвище Брэду Питту

"Любовник": Леонардо ДиКаприо дал прозвище Брэду Питту
13:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В воскресенье на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США Брэд Питт рассказал, что Леонардо дал ему странное прозвище.

Неудивительно, что после совместных съемок в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт стали близкими друзьями. Но порой удивляет, как актеры проявляют привязанность друг к другу. 

Любовник. Он называет меня "любовником". Это немного сбивает с толку, но я как-нибудь с этим смирюсь, — сказал Брэд.

На просьбу рассказать о своей экранной химии с ДиКаприо Питт добавил: 

У парней обычно так и происходит: мы болеем друг за друга, уважаем друга друга и вместе смеемся. Вот так, все просто.

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На премии Гильдии киноактеров Брэд Питт получил бронзовую статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в "Однажды... в Голливуде". Ранее он стал победителем в этой же номинации на "Золотом глобусе". Во время благодарственной речь Питт обратился к ДиКаприо: он назвал его LDC (инициалы имени Лео) и высоко оценил его актерскую работу.

Я знаю, почему он является непревзойденным актером: он настоящий джентльмен. Старик, если бы не ты, меня бы здесь не было. Я очень тебе благодарен. И я бы непременно разделил с тобой ту дверь, — сказал Брэд и сделал отсылку к знаменитой сцене из фильма "Титаник".

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Брэд Питт, Знаменитости, Леонардо ДиКаприо, Актер, Прозвища.
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