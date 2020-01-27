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Понедельник, 27.01.2020
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Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)
Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)

Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)

Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Британская королева Елизавета II все еще находится в Сандрингеме, где традиционно проводит свои зимние каникулы.

93-летняя королева посетила церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины, где все члены королевской семьи обычно собираются на рождественскую службу.

После Рождества королева Елизавета II остается в Сандрингеме еще на несколько месяцев. Воскресные службы королева никогда не пропускает. На этот раз Ее Величество была в темно-коралловом пальто с пушистыми меховыми манжетами и меховой шапке.

Ранее в своей книге мемуаров главный модельер Ее Величества Анджела Келли заявил о том, что Елизавета II отказалась от натурального меха, потому что за это ее не раз критиковали защитники прав животных. В то же время он заметил, что королева будет продолжать носить имеющиеся у нее меховые изделия, включая церемониальные костюмы. Активисты по защите прав животных приветствовали новость об отказе королевы от меха.

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Однако, как видите, некоторые элементы меха в образе Елизаветы II присутствуют. Образ королевы дополнила красивая брошь на груди, жемчужные серьги и колье, красивая прическа и розовая помада на губах.

Как сообщалось ранее, Елизавета II даровала новый почетный титул принцу Уильяму.

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Мех, Королевская семья, Елизавета II.
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