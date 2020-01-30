Джоди Уиттакер призналась, что верит в инопланетян

Всего через несколько дней после того, как Джоди Уиттакер проговорилась, что задержится на посту Повелителя Времени как минимум на один сезон, она удивила поклонников еще одним смелым заявлением. В интервью The Guardian актриса призналась, что верит в инопланетян.
Я агностик. Но я верю в инопланетян на 100%. Я имею в виду, не может же быть такого, чтобы существовали только мы. Я не знаю, был ли уже контакт, но мы тоже инопланетяне для кого-то, — заявила Джоди.
Помимо нашего линейного времени, истории и галактики, жизнь должна существовать в таком виде, что мы бы и жизнью в привычном понимании назвать ее не могли, — сказала Уиттакер.
Кстати, хоть такие взгляды Тринадцатого Доктора и могут вызвать удивление, сама Джоди привыкла, что не создает вокруг себя шумихи. В интервью The Obserever актриса отметила, что у нее "нулевое присутствие в реальной жизни", и призналась, что нашла способ избавиться от назойливых взглядов в общественном транспорте.
Если вы надеваете шапку и наушники и спокойно стоите вместе со всеми, то просто сливаетесь с толпой, — поделилась своим наблюдением актриса.
А тем временем на телеканале BBC One продолжается показ двенадцатого сезона "Доктора Кто". Свежие эпизоды выходят по воскресеньям.