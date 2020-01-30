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Четверг, 30.01.2020
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Джоди Уиттакер призналась, что верит в инопланетян

Джоди Уиттакер призналась, что верит в инопланетян
10:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса рассказала, что верит в существование параллельных реальностей, которые могут быть абсолютно невероятными в представлении обычных людей.

Всего через несколько дней после того, как Джоди Уиттакер проговорилась, что задержится на посту Повелителя Времени как минимум на один сезон, она удивила поклонников еще одним смелым заявлением. В интервью The Guardian актриса призналась, что верит в инопланетян.

Я агностик. Но я верю в инопланетян на 100%. Я имею в виду, не может же быть такого, чтобы существовали только мы. Я не знаю, был ли уже контакт, но мы тоже инопланетяне для кого-то, — заявила Джоди.

Помимо нашего линейного времени, истории и галактики, жизнь должна существовать в таком виде, что мы бы и жизнью в привычном понимании назвать ее не могли, — сказала Уиттакер.

Кстати, хоть такие взгляды Тринадцатого Доктора и могут вызвать удивление, сама Джоди привыкла, что не создает вокруг себя шумихи. В интервью The Obserever актриса отметила, что у нее "нулевое присутствие в реальной жизни", и призналась, что нашла способ избавиться от назойливых взглядов в общественном транспорте.

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Если вы надеваете шапку и наушники и спокойно стоите вместе со всеми, то просто сливаетесь с толпой, — поделилась своим наблюдением актриса.

А тем временем на телеканале BBC One продолжается показ двенадцатого сезона "Доктора Кто". Свежие эпизоды выходят по воскресеньям.

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Знаменитости, Актриса, Инопланетяни, Джоди Уиттакер.
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