Кто примирил Дженнифер Энистон и Брэда Питта?

Новости шоу бизнеса:Кортни Кокс стала инициатором дружеского воссоединения пары.

После того, как голливудские звезды Дженнифер Энистон и Брэд Питт на всеобщее обозрение показали, как можно хорошо и без скандалов примирится бывшим супругам, все СМИ начали писать о начале нового романа знаменитостей.

Поклонники очень надеяться на возможное воссоединение экс-влюбленных. Как оказалось, причиной примирения Дженнифер и Брэда оказалась помощь в налаживании их отношений звездой сериала "Друзей" и лучшей подругой Энистон, Кортни Кокс.

Как сообщает инсайдер "Кортни больше всего на свете хотела увидеть, как ее лучшая подруга воссоединяется с человеком, которого никогда не переставала любить. Они помирились во многом благодаря Кортни: именно она дала Брэду новый номер Дженнифер. Питт извинился перед бывшей женой за то, что в 2005 году так быстро переехал к Анджелине Джоли. Джен переполняли эмоции. Обиды, которые она подавляла годами, выплеснулись наружу, и она разрыдалась".

Напомним, СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие романтические отношения.