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Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: кого мы потеряли 5 лет назад (Фото, Видео)
Кузьма Скрябин: кого мы потеряли

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: кого мы потеряли 5 лет назад (Фото, Видео)

Смотрите фото (5)
Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: кого мы потеряли 5 лет назад (Фото, Видео)
16:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ровно 5 лет назад Андрей Кузьменко погиб в жутком ДТП. Ему было бы 51, а Украина могла бы слушать все новые песни культового артиста.

Прошло уже 5 лет, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко.

Трагедия случилась 2 февраля 2015, но его хиты остаются актуальными до сих пор. Но музыка была далеко не единственным его талантом. Кем еще был Кузьма и кого мы потеряли?

Музыкант

"Скрябин" на сцене

Несмотря на то, что в детстве Андрей мечтал стать водителем мусоровоза, а по образованию он стоматолог, его жизнь – музыка. Именно в этой сфере он прославился больше всего.

Вся жизнь Кузьмы тесно связана с группой "Скрябин". Группа появилась в далеком 89-м. Впервые выступила в военной части в 1991 году. Андрей был единственным постоянным участником. В 2000 Андрей поссорился с участником группы Ростиславом Домишевским (Роем). Через два года Роя выгнали из "Скрябина", а еще через год ушел Сергей Гера (Шура).

"Я прогнал этих бездельников", – прокомментировал Кузьма.

С этого времени он сам взялся за группу. Начал творить другую музыку.

Телеведущий

Андрей Кузьменко на программе "Шанс"

С такой харизмой и чувством юмора, как у Кузьмы, было трудно не попасть на телевидение.

С 2000 по 2002 он был ведущим собственного хит-парада "Горячая семерка". Однако это был только старт его карьеры телеведущего. В 2003 он стал ведущим программы "Шанс" и "Шиканем", которые в свое время имели очень неплохие рейтинги.

Также в 2015 году он был членом жюри в музыкальном шоу "Пой как звезда". Погиб всего через несколько недель после съемки в финале проекта.

Кроме того, Кузьма пробовал себя несколько раз в роли актера. Снимался в нескольких новогодних фильмах, исполнил эпизодическую роль в сериале "Леся + Рома".

Писатель

Он умел писать. И мы говорим не только про саркастические и гениальные тексты песен. Андрей – автор нескольких книг.

В 2006 вышла его первая книга "Я, Победа и Берлин". Ее переиздавали несколько раз. Кроме того, в его библиографию входят: "Город, в котором не ходят деньги" (2006), "Я, Паштет и Армия" (2014), "Я, Шоник и Шпицберген" (2015), "Стихотворения" (2016), " Кюри, Крым и Я "(неоконченная).

Кроме того, он был членом жюри литературной премии "Книга года ВВС".

Продюсер

Кузьма умеет продвигать не только свое творчество. Он проявил себя как талантливый продюсер.

В 2009 году он создал группу "Пающие трусы", которые высмеивают всю попсовую эстраду, будучи ее частью.

Также именно Андрей Кузьменко помог получить популярность "Дзидзьо".

Трогательная история о знакомстве Дзидзьо с Андреем Кузьменко

В 2014-м он запустил собственное интернет-радио "S.R.A.K.A.- Свое Радио Андрея КузьменкА".

Политик

Будем откровенны, с политической карьерой у Кузьмы не слишком сложилось. В 2002-м он попробовал себя в политической роли и вошел в избирательный блок "Команда Озимого Поколения" правого толка. С этим связано создание альбома "Озимые люди" и песни.

В 2004 во время Оранжевой революции в сторону Кузьмы летели обвинения из-за агитации за Виктора Януковича. Но это не была его позиция. У него был подписан контракт с "Интером", согласно которому он должен был участвовать во всех акциях канала. Вместе с тем Кузьма заявил позже, что уже тогда Ющенко не был для него положительным героем.

Общественный деятель

Хотя политик из Кузьмы вышел никакой, его гражданская позиция всегда была ясна. Он никогда не верил политикам: ни власти, ни оппозиции.

Поэтому, поддерживая Евромайдан, он четко подчеркивал, что поддерживает людей, а не "лидеров Майдана", как называли себя тогдашние оппозиционеры.

Поддерживал Кузьма и военных в АТО. Он откровенно говорил: "Из меня воин так себе. А в тылу я достаточно мощный чувак". Он и давал деньги, и ездил поддерживать своими песнями.

"Из меня вояка так себе. С моими грыжами, вырезанными мозгами, я там буду ровно полчаса и на том закончится моя бравада военная. А в тылу я достаточно мощный чувак"

Незадолго до трагической гибели Андрей дал интервью с довольно резкой критикой власти.

Мы помним тебя, Кузьма!

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Факты, Кузьма, Биография, Андрей Кузьменко, Годовщина смерти.
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