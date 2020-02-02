Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Законопроект о "кнопкодавстве": за что еще нардепы могут потерять мандат
Законопроект о "кнопкодавстве": за что еще нардепы могут потерять мандат
День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены
День в ООС: трое военнослужащих ВСУ ранены
"Заткните рты": Джокович дерзко обратился к фанатам (Видео)
"Заткните рты": Джокович дерзко обратился к фанатам (Видео)
Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: кого мы потеряли 5 лет назад (Фото, Видео)
Кузьма Скрябин: кого мы потеряли

Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее образы (Фото)

Смотрите фото (3)
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее образы (Фото)
17:53 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:18-летняя Билли Айлиш обратилась к своему двойнику - девушке-пранкерше, выдающей себя за звезду.

Двойник регулярно появляется в людных местах в окружении крепких молодых людей с надписью "Охрана" на груди.

Пранкерша носит черно-зеленые волосы как у Билли Айлиш и полностью копирует ее манеру одеваться, надевая шорты и футболки кислотных тонов и мешковатые куртки. На нее обратила внимание и сама Айлиш. Она опубликовала в Instagram снимок девушки, а также показала скриншоты подборок видео на YouTube, в которых разные видеоблогерши одеваются как певица и разыгрывают окружающих, выдавая себя за нее.

"Прекрати немедленно. Это небезопасно для тебя и жестоко по отношению к людям, которые не видят разницы. Ты меня подводишь", - написала рекордсменка "Грэмми-2020" в Stories.

Всегда с мамой: Дженнифер Лопес демонстрирует поддержку дочери на изнурительных репетициях (Фото)

"И так неуважительно с твоей стороны притворяться мной и носить это", - добавила Билли, обратив внимание то ли на высокие теплые носки девушки, то ли на ее "скучные" черные кроссовки.

Напомним, после того, как Билли Айлиш получила сразу пять наград "Грэмми", в том числе, так называемую большую четверку ("Альбом года", "Лучший поп-альбом", "Песня года", "Запись года"), певица выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Американская певица, Билли Айлиш, Пранкерша.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты
02 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
03 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
04 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
05 Нумерология февраля: о чем говорит зеркальная дата 02.02.2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это глобальное открытие&quot;: в Риме удалось изолировать коронавирус
В Риме удалось изолировать коронавирус
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Визит президента Турции в Украину: план мероприятий
Коронавирус в Германии: число зараженных растет
Коронавирус в Германии: число зараженных растет
Хоакин Феникс, Флоренс Пью и Роберт Де Ниро на вечеринке BAFTA 2020 (Фото)
Хоакин Феникс, Флоренс Пью и Роберт Де Ниро на вечеринке BAFTA 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь