Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее образы (Фото)

Новости шоу бизнеса:18-летняя Билли Айлиш обратилась к своему двойнику - девушке-пранкерше, выдающей себя за звезду.

Двойник регулярно появляется в людных местах в окружении крепких молодых людей с надписью "Охрана" на груди.

Пранкерша носит черно-зеленые волосы как у Билли Айлиш и полностью копирует ее манеру одеваться, надевая шорты и футболки кислотных тонов и мешковатые куртки. На нее обратила внимание и сама Айлиш. Она опубликовала в Instagram снимок девушки, а также показала скриншоты подборок видео на YouTube, в которых разные видеоблогерши одеваются как певица и разыгрывают окружающих, выдавая себя за нее.

"Прекрати немедленно. Это небезопасно для тебя и жестоко по отношению к людям, которые не видят разницы. Ты меня подводишь", - написала рекордсменка "Грэмми-2020" в Stories.

"И так неуважительно с твоей стороны притворяться мной и носить это", - добавила Билли, обратив внимание то ли на высокие теплые носки девушки, то ли на ее "скучные" черные кроссовки.

Напомним, после того, как Билли Айлиш получила сразу пять наград "Грэмми", в том числе, так называемую большую четверку ("Альбом года", "Лучший поп-альбом", "Песня года", "Запись года"), певица выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020.