Актер Хью Грант воссоединился с Рене Зеллвегер

Актеры встретились на премии BAFTA 2020. Хью Грант ненадолго вошел в роль Дэниела Кливера — возлюбленного Бриджит Джонс.

На днях в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Среди гостей были Рене Зеллвегер и Хью Грант — их дуэт запомнился зрителю по второй части "Дневника Бриджит Джонс", где Грант сыграл высокомерного ловеласа Дэниела Кливера, от которого сходила с ума героиня Рене.

С тех пор между актерами сохранились теплые дружеские отношения. Однако между ними не было романтических отношений. Кстати, недавно Грант женился на своей подруге Анне Эберштейн и заявил, что пересмотрел свое отношение к браку — раньше он был категорически против женитьбы.

Hugh Grant and his Bridget Jones references when Renée Zellweger won Best Actress at the #BAFTAs tonight : pic.twitter.com/EqZ5uB8AwC

— soph (@shawthorne3) February 3, 2020