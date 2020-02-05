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Актер Хью Грант воссоединился с Рене Зеллвегер

Актер Хью Грант воссоединился с Рене Зеллвегер
09:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Хью Грант не раз отмечал, что "очень любит" Рене, и говорил, что чувствует взаимность.

Актеры встретились на премии BAFTA 2020. Хью Грант ненадолго вошел в роль Дэниела Кливера — возлюбленного Бриджит Джонс.

На днях в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Среди гостей были Рене Зеллвегер и Хью Грант — их дуэт запомнился зрителю по второй части "Дневника Бриджит Джонс", где Грант сыграл высокомерного ловеласа Дэниела Кливера, от которого сходила с ума героиня Рене.

С тех пор между актерами сохранились теплые дружеские отношения. Однако между ними не было романтических отношений. Кстати, недавно Грант женился на своей подруге Анне Эберштейн и заявил, что пересмотрел свое отношение к браку — раньше он был категорически против женитьбы. 

На премии BAFTA Рене и Хью встретились возле сцены, когда Зеллвегер спускалась со статуэткой, полученной за роль в фильме "Джуди", а Грант готовился к вручению. Он нежно обнял коллегу и уже на сцене сказал:

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Во-первых, молодец, Джонс. А во-вторых, что это за нелепое платьице на тебе?

Хью сделал отсылку к реплике Кливера из фильма, где он высмеивал наряды Джонс, в частности, ее "маленькую нелепую юбочку". Актеры посмеялись, и Хью вручил награду команде исторической картины "1917".

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Знаменитости, Хью Грант, Рене Зелльвегер, Атеры.
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