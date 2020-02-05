В синем бархате: королева Летиция в элегантном наряде в Мадриде (Фото)

Новости шоу бизнеса:Королева Испании всегда поражает своим изысканным стилем.

На днях испанские монархи посетили официальное мероприятие – прием для дипломатического корпуса во дворце Сарсуэла в Мадриде. Ее Величество в очередной раз продемонстрировала свой королевский стиль эффектным образом.

Королева Летиция и в свои 47 лет может похвастаться изысканным вкусом, который присущ далеко не каждой женщине. На прием она пришла в синем бархатном платье в пол, которое объединила с лаковой обувью черного цвета. Волосы собрала в красивую прическу и сделала вечерний макияж в нежных тонах. Дополнила образ серьгами с синими камнями и кольцом.

Король Филипп VI сиял во фраке, белой рубашке, темно-синем галстуке и серых полосатых брюках. К этому наряду добавил черные лакированные ботинки.

Как сообщалось ранее, Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ во время деловой поездки.