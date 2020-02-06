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Селена Гомес снялась в горячей фотосессии

Селена Гомес снялась в горячей фотосессии
12:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На снимках Селена продемонстрировала аппетитную фигуру, позируя в облегающих боди с роскошным декольте и коротких юбках.

В новом номере издания певица рассказала о страхах насчет последнего альбома и о том, как ее закалили проблемы прошлых лет.

27-летняя Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии и показала, что, несмотря на все выпавшие на ее долю сложности, она готова жить и творить. 

В рамках интервью Гомес задавали вопросы от коллег и поклонников. 

 
 
 
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Ok, a few more... sorry I just had so much fun that day @dazed

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Сожалеешь ли ты о чем-нибудь? — звучал один из них. В ответ звезда в очередной раз напомнила о своих проблемах со здоровьем: в 2012 году ей поставили волчанку, а в 2017 она перенесла трансплантацию почки.

Нет, не сожалею ни о чем. Конечно, есть вещи, которые я бы не хотела, чтобы случались со мной. Но, с другой стороны, тогда бы я не стала голосом для тех, кто прошел через то же самое. Когда вышел сингл Lose You To Love Me, я поняла, что должна была испытать все те тяжести. Я надеюсь, эта песня поможет некоторым людям. Или хотя бы даст им понять, что они не одиноки. Во время работы над этим треком я будто отпустила то, что долго мучило меня, и мне стало легче, — ответила певица.

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В 2014 году Селена отошла от творческой жизни и прошла лечение химиотерапией. Затем в 2016 году она вернулась на лечение, но уже депрессии.

Я обнаружила, что тревога, панические атаки и депрессия могут быть побочными эффектами волчанки. Я хочу сосредоточиться на своем здоровье и эмоциональном состоянии, поэтому на некоторое время ухожу в отпуск, — заявила тогда Гомес.Также в новом интервью она призналась, что после длительного перерыва ей было страшно выпускать альбом Rare.

Я боялась, что он никому не понравится и моя карьера певицы будет окончена. Я серьезно думала об этом. Поэтому я вложилась в работу над альбомом по полной. И я очень рада, что все получилось. Я сделала все, чтобы Rare вышел очень личным и искренним, — подытожила Селена.

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Фотосессия, Селена Гомес, Знаменитости, Стиль, Образ.
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