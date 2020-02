"Желаю тебе сил": актрисы сериала "Все женщины ведьмы" поддержали Шеннен Доэрти в ее борьбе с онко

Голливудская актриса Шеннен Доэрти на днях заявила, что ее онкоболезнь не отступает, а медики диагностировали уже 4 стадию рака. Такое признание 48-летней звезды всколыхнуло не только сеть, но и весь шоу-биз. Звезды сериала "Все женщины – ведьмы" решили публично поддержать онкобольную Шеннен.

Актрисы Алисса Милано и Роуз МакГоуэн, которые сыграли Фиби и Пейдж в фэнтезийном сериале, разместили соответствующие сообщения в сети. Звезды пожелали Шеннен Доэрти выздоровления и поддержали ее в непростое время.

"Держу тебя крепко в моем сердце", – написала Алисса Милано.

"Я желаю тебе мира и сил в твоей борьбе Шеннен Доэрти. Ты вдохновляешь многих", – отметила Роуз МакГоуэн.

I wish you peace and strength on your journey @DohertyShannen You are an inspiration to so many pic.twitter.com/Q8aDHPoYc6

— rose mcgowan (@rosemcgowan) February 4, 2020