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"Желаю тебе сил": актрисы сериала "Все женщины ведьмы" поддержали Шеннен Доэрти в ее борьбе с онко

"Желаю тебе сил": актрисы сериала "Все женщины ведьмы" поддержали Шеннен Доэрти в ее борьбе с онко
16:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Весь шоу-бизнес всколыхнула новость о том, что в американской актрисы Шеннен Доэрти диагностировали 4 стадию рака груди.

Голливудская актриса Шеннен Доэрти на днях заявила, что ее онкоболезнь не отступает, а медики диагностировали уже 4 стадию рака. Такое признание 48-летней звезды всколыхнуло не только сеть, но и весь шоу-биз. Звезды сериала "Все женщины – ведьмы" решили публично поддержать онкобольную Шеннен.

Актрисы Алисса Милано и Роуз МакГоуэн, которые сыграли Фиби и Пейдж в фэнтезийном сериале, разместили соответствующие сообщения в сети. Звезды пожелали Шеннен Доэрти выздоровления и поддержали ее в непростое время.

"Держу тебя крепко в моем сердце", – написала Алисса Милано.

 
 
 
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Holding you tight in my heart, @theshando

Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)

"Я желаю тебе мира и сил в твоей борьбе Шеннен Доэрти. Ты вдохновляешь многих", – отметила Роуз МакГоуэн.

Интересно, что во время съемок сериала "Все женщины – ведьмы" актрисы не могли похвастаться дружескими отношениями. Журналисты узнали про многочисленные конфликты между Шеннен Доэрти и Алиссой Милано и Холли Мари Комбс. Звезды не могли найти общий язык и сетовали на своенравный характер коллеги. Поэтому продюсеры внесли изменения в сюжет сериала, а героиня Шеннен Доэрти внезапно погибла.

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Однако онкобольная актриса заставила забыть всех прежние недоразумения и ссоры. Теперь звезды сериала "Все женщины – ведьмы", хоть и не являемся близкими подругами, но все же поддерживают друг друга в сложные времена.

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Все по теме:

Алисса Милано, Зачарованные, Шеннен Доэрти, Все женщины ведьмы, Роуз Макгоуэн, онкозаболевание.
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