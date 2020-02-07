У Эштона Кутчера день рождения: что мы знаем о голливудском красавчике

Новости шоу бизнеса:7 февраля празднует день рождения. Ему исполнилось 42 года, однако актер до сих пор остается в прекрасной форме и продолжает быть кумиром для сотен тысяч поклонниц.

Детство Эштона Кутчера

Эштон Кутчер родился 7 февраля 1978 года в семье работника завода Ларри Кутчера и его жены – ирландки по национальности Даян. Однако когда будущему актеру исполнилось 13 лет, брак родителей распался, а через два года мама снова вышла замуж.

Эштон также имеет сестру Таушу и брата-близнеца Майкла, однако ребята совершенно не похожи. Все дело в том, что Майкл родился с ДЦП. Его речь и движения замедлены, правая сторона не слишком его слушается, а левое ухо глухое на 80%. Когда мальчикам исполнилось 13 лет, врачи сообщили семье, что сердце Майкла выдержит не более двух недель.

Однако, по словам Майкла, именно Эштон помог ему не опустить руки. Сейчас он живет вполне полноценной жизнью, мужчина женат, работает в организации, которая помогает людям с ДЦП. Часто выступает с лекциями на эту тему. Братья до сих пор очень близки: Эштон продолжает поддерживать брата и считает его одним из самых близких друзей.

С детства Эштон мечтал о кино, хотя нередко побеждал на крупных школьных спортивных соревнованиях. После школы Кутчер поступил в Университет Айовы, где изучал биохимическую разработку.

Но Эштон не предал свою голливудскую мечту – сниматься в кино – и он решил попробоваться на прослушивание в один из местных театров, и ему удалось попасть туда. Актер играл в мюзиклах и постановках, однако такая работа практически не оплачивалась, хоть и приносила ему удовольствие.

Как Кутчеру удалось попасть в кино

Впоследствии его заметил скаут модельного агентства и предложил принять участие в одном модельном конкурсе. Тогда Эштон Кутчер работал на Versace, Calvin Clein, Tommi Hilfiger, снимался для глянцевых обложек. Несмотря на успешную карьеру модели, Кутчер все еще мечтал играть в кино.

Лишь в 1998 году он снялся в популярном сериале "Шоу 70-х". Одна из создателей сериала заметила комедийный талант актера, и через некоторое время Кутчера взяли в шоу Saturday Night Live.

Фильмография популярного актера

Наконец в 2000 году актер Эштон Кутчер получил роль в комедии "Где моя тачка, чувак?". Эта комедия стала прорывом в карьере актера. Его мечта стать настоящей кинозвездой наконец сбылась.

Уже в 2005 году на экраны кинотеатров вышел фильм "Больше чем любовь", в котором Эштон Кутчер сыграл главную роль вместе с актрисой Амандой Пит. Этот фильм очень понравился зрителям.

В фильме "Однажды в Вегасе", который вышел на экраны в 2008 году, Эштон Кутчер снялся вместе с красавицей Кэмерон Диаз. В том же году актер сыграл главную роль в мелодраме "Бабник".

В 2010 году актер появился в комедийной мелодраме "День Святого Валентина", а в 2011-м состоялась премьера фильма "Секс по дружбе", где с Эштоном главную роль сыграла его будущая жена – Мила Кунис.

Эти фильмы и все последующие подарили Эштону миллионы поклонников по всему миру. Кроме съемок в кино, Кутчер также вел шоу "Подстава" на телеканале МТВ, в котором разыгрывал (порой довольно жестко) своих друзей – актеров, моделей и других знаменитых личностей.

Личная жизнь Эштона Кутчера

После успешного фильма "Где моя тачка, чувак?" Эштон Кутчер моментально стал популярным и начал крутить роман за романом с актрисами, фотомоделями и певицами.

В 2003 году Кутчер познакомился с бывшей женой Брюса Уиллиса – актрисой Деми Мур, которая была старше него на 16 лет. Тем не менее, это не остановило влюбленных. Кутчер считал свою избранницу идеальной и не устает благодарить ее.

Только благодаря Деми актер-красавчик нашел свой стиль и себя в жизни. Впоследствии они решили пожениться.

Свадьба Эштона Кутчера и Деми Мур состоялась 24 сентября 2005 года. Актриса даже официально сменила фамилию, что отказалась делать в первом браке. Однако остаться образцовой семьей они так и не смогли: в ноябре 2011 года Деми решила развестись из-за измены Кутчера.

Впоследствии семейное счастье актер нашел вместе со своей давней подругой, актрисой Милой Кунис. Интересно, что известная актриса – родом из украинского города Черновцы, однако с семьей переехала в Лос-Анджелес в 1991 году сразу после распада СССР.

Пара начала встречаться в 2012 году, а 1 октября 2014 года у пары родилась дочь Уайатт Изабель.

В марте 2015 года Мила заявила, что официально вышла замуж за Эштона, а 30 ноября 2016 года у супругов родился сын Димитрий Портвуд Кутчер.