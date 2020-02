"Это отвратительно": Гвинет Пэлтроу раскритиковали за собственное шоу об альтернативной медицине

Новости шоу бизнеса:Шоу The Goop Lab вышло на Netflix, и подписчики сервиса очень разочарованы.

На стриминговом сервисе Netflix вышло шоу The Goop Lab – проект Гвинет Пэлтроу об альтернативной медицине. В нем актриса, ее команда и приглашенные эксперты разбирают одну из экспериментальных методик лечения. Шоу уже вызвало волну критики, а подписчики Netflix разочарованы тем, что он продвигает такие проекты.

За месяц трейлер шоу получил на YouTube 22 тысячи дизлайков и всего две тысячи лайков. Комментаторы обвинили Пэлтроу и Netflix в пропаганде лженауки: "Я так разочарован, что Netflix продвигает это недоразумение", "Это отвратительно. Netflix, тебе должно быть стыдно", "Это похоже на многомиллионную рекламу мошенницы, которая каждый год отнимает у женщин миллионы долларов".

В 2018 году The New York Times Magazine опубликовал профайл Пэлтроу, в котором рассказал о ее компании The Goop Lab. Оказалось, что актриса неплохо зарабатывает на негативной реакции общества и даже сама признается, что может "монетизировать эти выпученные глаза". По состоянию на 2018 год компания стоила 250 миллионов долларов.

О чем шоу The Goop Lab?

В первом эпизоде помощники Пэлтроу испытывают на себе действие психоделиков, которые должны помочь им справиться с психологическими проблемами. Участники признаются, что в краткосрочной перспективе им действительно становится лучше.

Во второй серии зрителям рассказывают о влиянии на физическое и психическое здоровье, сотрудников учат правильно дышать, занимаются с ними закаливанием. Автор методики утверждает, что она помогает телу стать "щелочным", что, по его словам, хорошо.

В третьей серии женщины учатся испытывать оргазм и понимать свое тело, а в четвертой – сотрудницы компании и сама Пэлтроу испытывают на себе омолаживающие диеты и процедуры.

В пятом эпизоде хиропрактик, "управляющий энергией", рассказывает, как он меняет частоту вибраций тела, влияет на него на "субатомном уровне" и тем самым улучшает здоровье человека. Такое лечение он противопоставляет операциям — они, по его мнению, приводят не только к повреждению тканей, но и к "энергетическим разрывам". В шестой серии медиум и экстрасенс демонстрирует свои способности и учит этим навыкам сотрудников Goop.

Что в шоу вызывает критику и возмущение?

Основная проблема The Goop Lab в том, что практики показываются в нем исключительно с хорошей стороны. Никаких примеров того, как такие же методы срабатывали иначе и заканчивались плачевно, в нем не приводят. Даже скептики заявляют в шоу о том, что не знают, как это работает, "но мне помогло".

Для того, чтобы подход к изучению методик был научным, необходимы полномасштабные исследования, а не единичные случаи с хорошим исходом. Сотрудники The Goop Lab не приводят никаких ссылок на качественно проведенные исследования. Кроме того, испытуемые и врачи знают о том, какая методика применяется, что не дает им полностью объективно оценивать ее результаты.