Это "спецовка": почему Данилко всегда в кепке

Новости шоу бизнеса:В прямом эфире Национального отбора Евровидения-2020 Андрей объяснил, почему всегда носит кепку.

Как известно, 8 февраля в Украине стартовал первый полуфинал Национального отбора Евровидения-2020. Шоу приковало внимание тысяч украинцев, ведь в результате голосования судей и зрителей определится имя вокалиста, который будет представлять государство в Нидерландах. Однако не только участники конкурса привлекают внимание зрителей, но и звездные эксперты.

В этот раз кресла судей заняли Тина Кароль и Виталий Дроздов. Кроме этого, по традиции, экспертом шоу стал Андрей Данилко. Каждый год он приходит на Нацотбор, чтобы оценить выступления своих коллег, и неизменно предстает перед камерами в кепке и черной рубашке или кофте. В прямом эфире артист объяснил, почему его стиль остается неизменным.

Как человек всегда занят, у меня много этих шапок. Это "спецовка". Вы же не говорите врачу, почему он всегда в белом. Мне так удобно. Уже даже говорят: "Почему ты оделся как Данилко", – объяснил артист.

В то же время Тина Кароль сумела поразить всех эффектным появлением на Нацотборе. Для шоу певица выбрала атласное приталенное платье от украинского бренда BEVZA. Тина Кароль, как всегда, выглядела великолепно, дополнив образ макияжем с акцентом на красные губы и волнистыми волосами.