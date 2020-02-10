Скачать
Понедельник, 10.02.2020
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть

Девушка Леонардо Ди Каприо появилась на публике в свадебном платье

Девушка Леонардо Ди Каприо появилась на публике в свадебном платье
11:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:ДиКаприо отлично смотрелся со своей подругой в черном смокинге на одной пуговице от Giorgio Armani и с золотыми запонками от David Yurman.

В воскресенье вечером 22-летняя Морроне дебютировала на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Она была со своим возлюбленным, 45-летним Леонардо ДиКаприо, номинантом на лучшую мужскую роль.

Публика обратила внимание на платье Камилы: это было свадебное платье Carolina Herrera, которое значительно изменили для ковровой дорожки.

Стилист Морроне, Мика Шифман, объяснила, что светло-розовое плиссированное бальное платье без бретелек с корсетным лифом изначально было белым свадебным платьем из свадебной коллекции бренда. 

"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии

Мы такие: эй, мы хотим это платье, но у нас не свадьба... Если бы мы могли как-то изменить его, исправить пару моментов. И Уэс [Гордон, креативный директор бренда] отлично с этим справился. Мы изменили цвет — он теперь явно не белый, сделали косточку, которую видно сквозь ткань, и это делает платье немного более современным, оно уже не похоже на платье принцессы, — рассказала Шифман. Нежный образ Морроне дополнила бриллиантами и простой укладкой.

Отношения Камилы и Леонардо начались около трех лет назад. Став избранницей голливудской звезды, юная модель привлекла к себе внимание всего мира и стала обсуждаема как никогда прежде. Однако Морроне утверждает, что греться в лучах славы ДиКаприо не намерена: она хочет сделать собственное имя. Поэтому сейчас модель занялась актерской карьерой и уже снялась в фильме "Микки и Медведь", который получил положительные отзывы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Кинопремия, Знаменитости, Стиль, Образ, Наряды, Леонардо ди Каприо, Камила Морроне, Девушка Леонардо Ди Каприо, Оскар 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Не хватает воздуха во время незначительных действий: о чем может говорить одышка
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Кабмине может появиться новый вице-премьер
В Кабмине может появиться новый вице-премьер
В украинской армии введут электронные военные билеты
В украинской армии введут электронные военные билеты
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь