Девушка Леонардо Ди Каприо появилась на публике в свадебном платье

В воскресенье вечером 22-летняя Морроне дебютировала на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Она была со своим возлюбленным, 45-летним Леонардо ДиКаприо, номинантом на лучшую мужскую роль.

Публика обратила внимание на платье Камилы: это было свадебное платье Carolina Herrera, которое значительно изменили для ковровой дорожки.

Стилист Морроне, Мика Шифман, объяснила, что светло-розовое плиссированное бальное платье без бретелек с корсетным лифом изначально было белым свадебным платьем из свадебной коллекции бренда.

Leonardo DiCaprio and girlfriend Camilla Morrone finally go public at the Oscars https://t.co/Dh5NdUO2JU pic.twitter.com/F3scmqwMX7

— Deez 2 MFs (@MfsDeez) February 10, 2020