Девушка Леонардо Ди Каприо появилась на публике в свадебном платье

Новости шоу бизнеса:ДиКаприо отлично смотрелся со своей подругой в черном смокинге на одной пуговице от Giorgio Armani и с золотыми запонками от David Yurman.

В воскресенье вечером 22-летняя Морроне дебютировала на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Она была со своим возлюбленным, 45-летним Леонардо ДиКаприо, номинантом на лучшую мужскую роль.

Публика обратила внимание на платье Камилы: это было свадебное платье Carolina Herrera, которое значительно изменили для ковровой дорожки.

Стилист Морроне, Мика Шифман, объяснила, что светло-розовое плиссированное бальное платье без бретелек с корсетным лифом изначально было белым свадебным платьем из свадебной коллекции бренда.

Leonardo DiCaprio and girlfriend Camilla Morrone finally go public at the Oscars https://t.co/Dh5NdUO2JU pic.twitter.com/F3scmqwMX7 — Deez 2 MFs (@MfsDeez) February 10, 2020

Мы такие: эй, мы хотим это платье, но у нас не свадьба... Если бы мы могли как-то изменить его, исправить пару моментов. И Уэс [Гордон, креативный директор бренда] отлично с этим справился. Мы изменили цвет — он теперь явно не белый, сделали косточку, которую видно сквозь ткань, и это делает платье немного более современным, оно уже не похоже на платье принцессы, — рассказала Шифман. Нежный образ Морроне дополнила бриллиантами и простой укладкой.

Отношения Камилы и Леонардо начались около трех лет назад. Став избранницей голливудской звезды, юная модель привлекла к себе внимание всего мира и стала обсуждаема как никогда прежде. Однако Морроне утверждает, что греться в лучах славы ДиКаприо не намерена: она хочет сделать собственное имя. Поэтому сейчас модель занялась актерской карьерой и уже снялась в фильме "Микки и Медведь", который получил положительные отзывы.