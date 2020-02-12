Скачать
Среда, 12.02.2020
"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо
Кумыс помог: казахский клуб обыграл Динамо
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

Принцесса Беатрис отказалась от свадебных подарков взамен на пожертвования

Принцесса Беатрис отказалась от свадебных подарков взамен на пожертвования
17:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Внучка королевы Елизаветы II попросила гостей об особом одолжении.

Последняя незамужняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II, у которой 29 мая 2020 года состоится свадьба, принцесса Беатрис Йоркская попросила своих гостей не дарить дорогих подарков, а лучше сделать пожертвования в благотворительные фонды Cricket Brings Hope (нацелен на улучшение жизни в африканской стране Руанда) и Big Change, который принцесса создала в 2010 году для улучшения жизни молодежи.

Как сказано в заявлении благотворительного фонда Big Change, принцесса Беатрис и ее жених, миллиардер Эдуардо Мапелли Моцци, просят своих свадебных гостей поддержать благотворительные проекты, а не раскошеливаться на дорогостоящие сюрпризы.

Как сообщают инсайдеры, молодые люди не планируют масштабного празднования.

Развод по-королевски: новые подробности о разводе внука Елизаветы II

Напомним, венчание состоится в часовне Сент-Джеймсского дворца, где в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. После этого супруги будут приветствовать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Королевская семья, Елизавета II, Принцесса Беатрис, Свадебные подарки, Эдоардо Мапелли Моцци.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
02 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
&quot;Я буду искать силы&quot;: онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
"Я буду искать силы": онкобольная Шеннен Доэрти поделилась своими чувствами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь