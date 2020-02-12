Принцесса Беатрис отказалась от свадебных подарков взамен на пожертвования

Новости шоу бизнеса:Внучка королевы Елизаветы II попросила гостей об особом одолжении.

Последняя незамужняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II, у которой 29 мая 2020 года состоится свадьба, принцесса Беатрис Йоркская попросила своих гостей не дарить дорогих подарков, а лучше сделать пожертвования в благотворительные фонды Cricket Brings Hope (нацелен на улучшение жизни в африканской стране Руанда) и Big Change, который принцесса создала в 2010 году для улучшения жизни молодежи.

Как сказано в заявлении благотворительного фонда Big Change, принцесса Беатрис и ее жених, миллиардер Эдуардо Мапелли Моцци, просят своих свадебных гостей поддержать благотворительные проекты, а не раскошеливаться на дорогостоящие сюрпризы.

Как сообщают инсайдеры, молодые люди не планируют масштабного празднования.

Напомним, венчание состоится в часовне Сент-Джеймсского дворца, где в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. После этого супруги будут приветствовать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца.