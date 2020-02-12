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Будущий наследник престола: как воспитывают принца Джорджа

Будущий наследник престола: как воспитывают принца Джорджа
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон и принц Уильям уже начали готовить детей к ответственным общественным ролям.

Каждый выход семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызывает усиленное внимание общественности во всем мире. Хотя супруги пока пытается уберечь детей от чрезмерной публичности, однако со временем детям будут предоставлены почетные королевские полномочия.

Как сообщает издание Daily Mail, в достаточно юном возрасте герцоги решили не обременять беззаботное детство шестилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты серьезными разговорами о предстоящей ответственной миссии. Для разъяснения их ролей Кейт Миддлтон и принц Уильям выбирают игровую форму и сказочные рассказы.

Уильям и Кейт уже говорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но по-детски, чтобы они не чувствовали себя подавленными. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и однажды он станет королем Великобритании, – заверили инсайдеры.

По словам очевидцев, супругам удалось воспитать в детях достойные манеры. С возрастом они испытывают все большую ответственность: "Джордж превратился в уверенного в себе маленького мальчика. Он любит знакомиться с новыми людьми, а Шарлотта – маленькая светская красавица. Они не нервничают на людях и уже проявляют лидерские качества. Луи – общительный ребенок, у него является милая дерзость, как и у его сестры".

Стоит отметить, что принц Джордж даже в детстве проявляет интерес к престолу, ведь раньше родители признались, что его любимый мультик "Король лев". В прошлом году старшие дети Кейт и Уильяма впервые присоединились к рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

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Кроме того, третий в очереди на престол принц Джордж принял участие в съемках для королевской праздничной открытки. На фото королева Елизавета II снята с тремя наследниками титула короля. Елизавета II показала совместное фото с тремя наследниками Тогда вместе семья готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество".

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Принц Джордж.
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