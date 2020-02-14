В 25 лет скончалась Го Су Юнг - звезда клипа k-pop-идолов BTS

Новости шоу бизнеса:Корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году жизни.

Работавшее с Го Су Юнг агентство Story J Company распространило сообщение, в котором указало, что девушка скончалась несколько дней назад.

"Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звезд на небе", - говорится в траурном заявлении компании.

Известно, что причиной смерти Го Су Юнг стала болезнь. Девушку похоронили после закрытой церемонии прощания 9 февраля. Го Су Юнг начала свою карьеру в 2016 году, сыграв призрака в корейском драматическом сериале "Гоблин". Также она играла в сериале-триллере "Лжесвидетельство Соломона". Фанаты k-pop-идолов BTS знают Го Су Юнг по клипу With Seoul. Свой Instagram Го Су Юнг бросила вести в декабре 2019 года.

Последней публикацией актрисы стали несколько мгновенных портретов с друзьями, сделанные на современный аналог фотоаппарата Polaroid.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 채린언니랑 연준언니랑현지가우리집에서 파티한다고 나도 초대해줬다 90년대생들의꿈과희망 텔레토비동산 텔레토비 친구들 안녀엉~ Публикация от 고수정 (@kohsoojeong) 22 Дек 2019 в 4:50 PST

Как сообщалось ранее, в 76 лет ушла из жизни актриса Дайанн Торн.