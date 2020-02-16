Сергей Притула поделился своими мыслями о результатах Нацотбора

На прошлой неделе Притула рассказал KRUTЬ причислял к тройке финалистов, – Сергей Притула рассказал о первом полуфинале Нацотбора о первом полуфинале конкурса. Тогда он признался, что относил KRUTЬ к тройке финалистов, ведь она очень хорошо показала себя на репетициях. По завершению второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Сергей Притула опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, под которой поделился эмоциями от эфира.
Во время прямого эфира Сергей отмечал, что второй полуфинал – это фестиваль голосов. Позже он еще раз это подтвердил в публикации.
"Вот это был полуфинал! Великолепная "заруба" сильных артистов!" – написал ведущий.
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Также Сергей добавил, что уже в следующую субботу, 22 февраля, вся страна узнает своего представителя на Евровидении-2020, которое пройдет в Роттердаме.
Напомним, в финал Национального отбора на ожидаемый вокальный конкурс Евровидение-2020 прошли: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.