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Сергей Притула поделился своими мыслями о результатах Нацотбора

Сергей Притула поделился своими мыслями о результатах Нацотбора
11:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий в этом году в третий раз стал ведущим Национального отбора на Евровидение.

На прошлой неделе Притула рассказал KRUTЬ причислял к тройке финалистов, – Сергей Притула рассказал о первом полуфинале Нацотбора о первом полуфинале конкурса. Тогда он признался, что относил KRUTЬ к тройке финалистов, ведь она очень хорошо показала себя на репетициях. По завершению второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Сергей Притула опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, под которой поделился эмоциями от эфира.

Во время прямого эфира Сергей отмечал, что второй полуфинал – это фестиваль голосов. Позже он еще раз это подтвердил в публикации.

"Вот это был полуфинал! Великолепная "заруба" сильных артистов!" – написал ведущий.

 
 
 
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Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Также Сергей добавил, что уже в следующую субботу, 22 февраля, вся страна узнает своего представителя на Евровидении-2020, которое пройдет в Роттердаме.

Нацотбор 2020: Тина Кароль поразила выбором платья для второго полуфинала (Фото)

Напомним, в финал Национального отбора на ожидаемый вокальный конкурс Евровидение-2020 прошли: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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Сергей Притула, Нацотбор 2020.
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