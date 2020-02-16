Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников в финале (Видео)

Новости культуры:За возможность представить Украину на песенном конкурсе поборются Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

8 и 15 февраля прошли прямые трансляции двух полуфиналов Национального отбора участников на "Евровидение-2020", где звездные жюри и зрители выбирали потенциальных представителей от Украины.

В финал Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля, прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Кроме этого, по результатам первого полуфинала в следующий этап шоу прошли Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A.

Оценивали конкурсантов в Национальном отборе Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим стал Сергей Притула.

Финалисты Национального отбора на Евровидения 2020

1. KRUTЬ

2. JERRY HEIL

3. GO_A

4. DAVID AXELROD

5. KHAYAT

6. TVORCHI

Напомним, что 22 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Первый зрители смогут увидеть выступления 6 финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на международной арене в Роттердаме.