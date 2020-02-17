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Умерла 15-летняя актриса из фильма Disney "Королева Катве"

Умерла 15-летняя актриса из фильма Disney "Королева Катве"
10:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Актриса Disney умерла в субботу, 15 февраля, из-за опухоли головного мозга.

Юная актриса из Уганды ушла из жизни в возрасте 15 лет. Никита Перл Валигва снялась в фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe), после чего у нее обнаружили злокачественную опухоль.

О том, что 15-летняя актриса Disney умерла пишет иностранное издание BBC со ссылкой на СМИ Уганды.

Никита Перла Валигва прославилась ролью в биографическом драматическом фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Она снялась в ленте вместе с Люпитой Нионго и Дэвидом Ойелоуо. Лента вышла на большой экран в 2016 году, после этого у Никиты диагностировали опухоль головного мозга. 

Режиссер кинокартины Мира Наир организовала збор средств на лечение актрисы, с которой сотрудничала, поскольку в Уганде не было нужного оборудования, а семья Никиты Перл не имела финансовой возможности оплатить операцию самостоятельно.

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Впоследствии актрису прооперировали, однако в 2017 году ее постигла ремиссия и уже в 2019 году болезнь вернулась.

О том, что актриса скончалась, сообщили 16 февраля, однако точной даты смерти не называют.

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Дисней, Знаменитости, Актриса, Королева Катве, Никита Перл.
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