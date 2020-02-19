Дочь Анастасии Заворотнюк отдыхает в Италии: какого состояние ее матери (Фото)

Новости шоу бизнеса:Судя по фотографиям, Анна Заворотнюк находится в хорошем настроении.

По сообщениям СМИ, российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в одной из частных реабилитационных клиник, где ежедневно проходит специализированную терапию.

После того, как врачи диагностировали у артистки опухоль головного мозга, ее семья старается все свое свободное время проводить в кругу близкой родственницы и поддерживать ее морально и финансово.

Несмотря на то, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжким недугом, ее дочь, Анна, недавно посетила Италию. Об этом свидетельствуют ее новые фотографии из официальной странице в Instagram.

Видно, что дочь "няни Вики" находится в хорошем расположении духа. Напрашивается вывод, что здоровье Анастасии Заворотнюк также идет на поправку.

Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Заворотнюк пропала из клиники, однако судя по всему, около месяца назад актрису просто перевели из одного медучреждения в другое.