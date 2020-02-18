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Онкобольной Алле Мазур презентовали особый подарок (Фото)

Онкобольной Алле Мазур презентовали особый подарок (Фото)
19:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:На днях украинская телеведущая показала, какой подарок получила от коллеги Леси Гладыш.

На официальной фейсбук-странице Алла Мазур опубликовала фото с яркой картиной.

На полотне ее коллега из ТСН Леся Гладыш нарисовала солнце и поле подсолнухов. Телеведущая не скрывала, что такой сюрприз поднял ей настроение и стал "глотком энергии и радости" во время борьбы с раком.

"Друзья-коллеги знают, чем поддержать. Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка - так мне нравится этот пейзаж. А главное - получила его из рук автора: такой же непреодолимой оптимистки и моей коллеги из ТСН Леси Гладыш. Лесюня, спасибо. Если вдруг задумаетесь, чем порадовать знакомого в дни болезни - подарите ему что-то такое солнечное. Потому что как бы себя не чувствовал, хочется веры и радости. Чего-то красивого и вкусненького, что разгоняет облака и наполняет твой день светом", - рассказала в заметке ведущая.

Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)

Что известно о болезни Аллы Мазур

Еще в середине ноября 2019 года Алла Мазур публично заявила, что борется с онкозаболеванием. 54-летняя телеведущая решила не вдаваться в детали диагноза, однако призвала всех своих поклонников и друзей заботиться о своем здоровье. В то же время телезвезда заявила, что начала курс лечения в одной из клиник.

Сначала Алла Мазур не собиралась рассекречивать информацию о болезни, рассказав об этом только коллегам. Однако впоследствии изменила свое мнение, ведь она, как публичный человек, может вдохновить украинцев на обследование и в конце спасти чью-то жизнь. В конце своего обращения она поблагодарила медиков, которые вовремя направили ее на биопсию и обнаружили рак, а также коллегам и родным, которые на протяжении этого времени поддерживают ее.

Завершать свою карьеру или прекращать съемки Алла Мазур не торопится. Поэтому ведущая по прежнему ведет программу "ТСН. Тиждень".

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Подарок, Алла Мазур, Леся Гладыш.
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