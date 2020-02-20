"Запои не улучшали ситуацию": Бен Аффлек раскрыл причину потери роли Бэтмена

Новости шоу бизнеса:Бен Аффлек признал алкоголизм причиной потери роли Бэтмена.

Бывший исполнитель роли Бэтмена в киновселенной DC Бен Аффлек, признал, что злоупотребление алкоголем стало большой проблемой во время съемок и продвижения фильма "Лига справедливости", что привело в итоге к его отставке и с поста сценариста и режиссера сольного фильма о супергерое. Слова актера приводит издание NY Times.

"Я показал кое-кому сценарий "Бэтмена". Они сказали: "Сценарий хороший, но мы полагаем, что ты допьешься до смерти если еще раз пройдешь через все это", - рассказал он.

По словам Аффлека, он вновь стал сильно пить, когда почувствовал, что его брак трещит по швам. "Это был 2015-2016 год. Естественно, мои запои не улучшали ситуацию", - добавил он.

"Ты пытаешься заставить себя чувствовать себя лучше, когда ешь, пьешь, занимаешься сексом, играешь в азартные игры, ходишь по магазинам и все такое. Но это в конечном итоге делает вашу жизнь еще хуже. Затем вы погружаетесь в это все больше, чтобы избавиться от дискомфорта. Тогда начинается настоящая боль. Это становится порочным кругом, который вы не можете разорвать. Так, по крайней мере, случилось со мной", - резюмировал Аффлек.

Как известно, благодаря бывшей супруге актер прошел очередной курс интенсивной терапии и реабилитации, но, видимо, так и не смог избавиться от пагубного пристрастия.

В октябре 2019 года издание TMZ опубликовало видеоролик, запечатлевший едва стоявшего на ногах Аффлека после вечеринки по случаю Хэллоуина.