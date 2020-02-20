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Избранница Виктора Павлика показала фото в свадебном платье

Избранница Виктора Павлика показала фото в свадебном платье
11:50 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником - народным артистом Украины Виктором Павликом. 

Возлюбленная певца опубликовала фото, на котором позирует в роскошном кружевном платье с очень глубоким декольте. "Неужели, я невеста", - поделилась эмоциями Екатерина.

Девушка призналась, что примерила несколько свадебных платьев, прежде чем определиться с "тем самым". Правда, тот наряд, который она выбрала для торжества, Катя показывать не стала. 

 
 
 
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Неужели, я невеста

Публикация от Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate)

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"Свое свадебное платье я держу в тайне. А это просто один из вариантов", - ответила девушка на вопрос подписчицы о том, ее ли это платье.

Напомним, украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, поделилась с поклонниками снимками, сделанными после концерта в Одессе.

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Все по теме:

Свадьба, Замужество, Свадебное платье, Знаменитости, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова, Избранница Виктора Павлика.
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