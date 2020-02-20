Избранница Виктора Павлика показала фото в свадебном платье

Новости шоу бизнеса:Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником - народным артистом Украины Виктором Павликом.

Возлюбленная певца опубликовала фото, на котором позирует в роскошном кружевном платье с очень глубоким декольте. "Неужели, я невеста", - поделилась эмоциями Екатерина.

Девушка призналась, что примерила несколько свадебных платьев, прежде чем определиться с "тем самым". Правда, тот наряд, который она выбрала для торжества, Катя показывать не стала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Неужели, я невеста Публикация от Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate) 19 Фев 2020 в 9:49 PST

"Свое свадебное платье я держу в тайне. А это просто один из вариантов", - ответила девушка на вопрос подписчицы о том, ее ли это платье.

Напомним, украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, поделилась с поклонниками снимками, сделанными после концерта в Одессе.