Избранница Виктора Павлика показала фото в свадебном платье

Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником - народным артистом Украины Виктором Павликом.
Возлюбленная певца опубликовала фото, на котором позирует в роскошном кружевном платье с очень глубоким декольте. "Неужели, я невеста", - поделилась эмоциями Екатерина.
Девушка призналась, что примерила несколько свадебных платьев, прежде чем определиться с "тем самым". Правда, тот наряд, который она выбрала для торжества, Катя показывать не стала.
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"Свое свадебное платье я держу в тайне. А это просто один из вариантов", - ответила девушка на вопрос подписчицы о том, ее ли это платье.
Напомним, украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, поделилась с поклонниками снимками, сделанными после концерта в Одессе.