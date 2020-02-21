"Лжепатриоты": Юрий Горбунов негативно высказался о жителях Новых Санжар

Напомним, что вчера, 20 февраля в город Новые Санжары Полтавской области в сопровождении и под охраной полиции доставили эвакуированных украинцев из Уханя. Они прибыли на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Это привело к сопротивлению местных жителей, где также произошли столкновения.
На этот счет с резкой критикой высказался Юрий Горбунов, который назвал местных жителей "лжепатриотами" и "с**кунами".
"Дорогие украинцы, которые прилетели из Китая!! Вы сильны духом, и мы верим, что вы простите этим бестолковым, которые опозорили украинцев на весь мир! Этим с**кунам, которые поддались панике и готовы всех уничтожить от страха!! Позор Киевской, Тернопольской и Львовской областям, которые отказались принимать земляков!! Вот ваше лицо, лжепатриотов!!", - написал на своей официальной странице в Instagram.
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Дорогі українці ,які прилетіли з Китаю!!Ви сильні духом і ми віримо що ви пробачите цим недолугим ,які зганьбили українців на весь світ!Цим сцикунам,які піддалися паніці і ладні всіх знищити від страху!!Ганьба Київщина,Тернопільщина і Львщина,які відмовились приймати земляків!!Ось ваше обличчя,лже-патріотів!! #радівітативдома.
Как сообщалось ранее, популярная украинская телеведущая очаровала архивными фото с мужем Юрием Горбуновым.