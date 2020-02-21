"Лжепатриоты": Юрий Горбунов негативно высказался о жителях Новых Санжар

Новости шоу бизнеса:Украинский ведущий в недоумении от реакции местных жителей.

Напомним, что вчера, 20 февраля в город Новые Санжары Полтавской области в сопровождении и под охраной полиции доставили эвакуированных украинцев из Уханя. Они прибыли на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Это привело к сопротивлению местных жителей, где также произошли столкновения.

На этот счет с резкой критикой высказался Юрий Горбунов, который назвал местных жителей "лжепатриотами" и "с**кунами".

"Дорогие украинцы, которые прилетели из Китая!! Вы сильны духом, и мы верим, что вы простите этим бестолковым, которые опозорили украинцев на весь мир! Этим с**кунам, которые поддались панике и готовы всех уничтожить от страха!! Позор Киевской, Тернопольской и Львовской областям, которые отказались принимать земляков!! Вот ваше лицо, лжепатриотов!!", - написал на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, популярная украинская телеведущая очаровала архивными фото с мужем Юрием Горбуновым.