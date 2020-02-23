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Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения (Фото)

Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения (Фото)
18:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская актриса и певица воспитывает близнецов Эмми и Максимилиана.

50-летняя голливудская звезда не относится к тем знаменитостям, которые стараются держать личную жизнь за семью печатями. Она довольно часто на страницах своего инстаграма публикует трогательные семейные фото, на которых позирует вместе со своим женихом Алексом Родригесом и детьми Эммой и Максом.

22 февраля близнецы отметили свой 12 день рождения. Дженнифер Лопес решила не прибегать к публичному афишированию деталей торжества. Зато любящая мама поделилась трогательными кадрами, которые были сделаны в первые месяцы появления на свет долгожданных сына и дочери. На фотографиях знаменитость склонилась над детской кроваткой, в которой находятся ее дети.

Певица для съемки выбрала яркий образ. На ней розовое платье без бретелек, которое обнажило хрупкие плечи звезды. Волнистые волосы она уложила назад светлым платком с принтом. Изысканный look дополнили многочисленные украшения: серьги с драгоценными камнями и многочисленные браслеты на руках. Джей Ло чувственно подписала фото, что не могло оставить равнодушным широкий круг поклонников звезды.

 
 
 
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I know you’re 12 years old today but you will always be my babies... HAPPY BIRTHDAY TO MY BEAUTIFUL COCONUTS!!!

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими детьми... С днем рождения, мои прекрасные кокосики", – прокомментировала кадр мама близнецов.

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Стоит отметить, что рождение дочери и сына в 39 полностью изменило жизнь популярной исполнительницы. Заработав свое громкое имя и имея потрясающую карьеру, она с головой погрузилась в семейную жизнь и воспитание потомства. Сейчас ей удается совмещать амбиции актрисы, певицы и матери двоих детей.

 
 
 
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Break from rehearsal for homework and snuggle time...

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
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I when they visit me on set!!! #marryme

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Кроме того, Дженнифер Лопес утверждает, что ее двойняшки Макс и Эмми прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. Он имеет двух дочерей от предыдущих отношений.

 
 
 
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Happy Birthday Emme & Max!!!!! I’m so proud of both of you and so lucky to be a part of your life. I love you!

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года 40-летний Алекс Родригес сделал предложение своей 50-летней любимой Дженнифер Лопес. Голливудскую свадьбу стоит ожидать уже летом 2020 года.

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Дети, Близнецы, День рождения, Дженнифер Лопес.
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