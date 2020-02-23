Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения (Фото)

50-летняя голливудская звезда не относится к тем знаменитостям, которые стараются держать личную жизнь за семью печатями. Она довольно часто на страницах своего инстаграма публикует трогательные семейные фото, на которых позирует вместе со своим женихом Алексом Родригесом и детьми Эммой и Максом.
22 февраля близнецы отметили свой 12 день рождения. Дженнифер Лопес решила не прибегать к публичному афишированию деталей торжества. Зато любящая мама поделилась трогательными кадрами, которые были сделаны в первые месяцы появления на свет долгожданных сына и дочери. На фотографиях знаменитость склонилась над детской кроваткой, в которой находятся ее дети.
Певица для съемки выбрала яркий образ. На ней розовое платье без бретелек, которое обнажило хрупкие плечи звезды. Волнистые волосы она уложила назад светлым платком с принтом. Изысканный look дополнили многочисленные украшения: серьги с драгоценными камнями и многочисленные браслеты на руках. Джей Ло чувственно подписала фото, что не могло оставить равнодушным широкий круг поклонников звезды.
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I know you’re 12 years old today but you will always be my babies... HAPPY BIRTHDAY TO MY BEAUTIFUL COCONUTS!!!
"Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими детьми... С днем рождения, мои прекрасные кокосики", – прокомментировала кадр мама близнецов.
Стоит отметить, что рождение дочери и сына в 39 полностью изменило жизнь популярной исполнительницы. Заработав свое громкое имя и имея потрясающую карьеру, она с головой погрузилась в семейную жизнь и воспитание потомства. Сейчас ей удается совмещать амбиции актрисы, певицы и матери двоих детей.
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Кроме того, Дженнифер Лопес утверждает, что ее двойняшки Макс и Эмми прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. Он имеет двух дочерей от предыдущих отношений.
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Happy Birthday Emme & Max!!!!! I’m so proud of both of you and so lucky to be a part of your life. I love you!
Как сообщалось ранее, в марте прошлого года 40-летний Алекс Родригес сделал предложение своей 50-летней любимой Дженнифер Лопес. Голливудскую свадьбу стоит ожидать уже летом 2020 года.