Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская актриса и певица воспитывает близнецов Эмми и Максимилиана.

50-летняя голливудская звезда не относится к тем знаменитостям, которые стараются держать личную жизнь за семью печатями. Она довольно часто на страницах своего инстаграма публикует трогательные семейные фото, на которых позирует вместе со своим женихом Алексом Родригесом и детьми Эммой и Максом.

22 февраля близнецы отметили свой 12 день рождения. Дженнифер Лопес решила не прибегать к публичному афишированию деталей торжества. Зато любящая мама поделилась трогательными кадрами, которые были сделаны в первые месяцы появления на свет долгожданных сына и дочери. На фотографиях знаменитость склонилась над детской кроваткой, в которой находятся ее дети.

Певица для съемки выбрала яркий образ. На ней розовое платье без бретелек, которое обнажило хрупкие плечи звезды. Волнистые волосы она уложила назад светлым платком с принтом. Изысканный look дополнили многочисленные украшения: серьги с драгоценными камнями и многочисленные браслеты на руках. Джей Ло чувственно подписала фото, что не могло оставить равнодушным широкий круг поклонников звезды.

"Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими детьми... С днем рождения, мои прекрасные кокосики", – прокомментировала кадр мама близнецов.

Стоит отметить, что рождение дочери и сына в 39 полностью изменило жизнь популярной исполнительницы. Заработав свое громкое имя и имея потрясающую карьеру, она с головой погрузилась в семейную жизнь и воспитание потомства. Сейчас ей удается совмещать амбиции актрисы, певицы и матери двоих детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Break from rehearsal for homework and snuggle time... Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 15 Янв 2020 в 9:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram I when they visit me on set!!! #marryme Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 14 Окт 2019 в 1:43 PDT

Кроме того, Дженнифер Лопес утверждает, что ее двойняшки Макс и Эмми прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. Он имеет двух дочерей от предыдущих отношений.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года 40-летний Алекс Родригес сделал предложение своей 50-летней любимой Дженнифер Лопес. Голливудскую свадьбу стоит ожидать уже летом 2020 года.