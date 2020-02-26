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Принц Гарри не взял с собою Меган Маркл в Эдинбург

Принц Гарри не взял с собою Меган Маркл в Эдинбург
16:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса:Герцог Сассекский прибыл в Великобританию из Канады без Меган Маркл.

Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи. Известно, что это первый визит принца в Великобританию после того, как он и его семья уехали в Канаду.

Об этом сообщает издание OK.

Издание отмечает, что внук британской королевы прибыл в Эдинбург на поезде.

Одет он был достаточно скромно, — в синие джинсы и черную куртку.

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Предполагается, что Меган Маркл вернется в Великобританию через несколько дней. Эдинбург принц Гарри посетил для участия в саммите по природоохранному туризму Travalyst.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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