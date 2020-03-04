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"Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась!": Оля Полякова растрогала подписчиков нежным позравлением дочери

"Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась!": Оля Полякова растрогала подписчиков нежным позравлением дочери
10:26 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звездная мама растрогала поклонников душевными словами о дочери.

Певица не просто поздравила дочь Машу с днем рождения, а и опубликовала архивные фото.

Популярная украинская исполнительница поздравила свою дочь Машу Полякову с 15-летием.

Ольга опубликовала на своей странице Instagram нежное обращение и поделилась с подписчиками редкими фото. 

 
 
 
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Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька! @mashapolyakova

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка. Люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька!" - написала певица под снимками. 

Фанаты Оли Поляковой активно присоеденились к поздравлениям и отметили, что Маша очень похожа на маму.

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Праздник, Знаменитости, День рождения, Оля Полякова, Дочка Оли Поляковой.
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