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Кайли и Кендалл Дженнер похвастались роскошными формами в ярких купальниках

Кайли и Кендалл Дженнер похвастались роскошными формами в ярких купальниках
09:11 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кадры вызвали в Сети не меньший ажиотаж и набрали более 8 млн лайков.

22-летняя Кайли опубликовала на своей странице в Instagram серию сексуальных снимков, на которых позирует в пляжном платье с тропическим принтом, в то время как ее сестра, 24-летняя супермодель Кендалл демонстрирует идеальную фигуру в сдельном купальнике с откровенными разрезами с таким же принтом.

В сумме снимки набрали почти 15 млн лайков.

Кроме того, Кендалл Дженнер поделилась с фанами на своей странице в Instagram серией собственных откровенных фото, на которых она позирует в крохотном бикини.  

 
 
 
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Напомним, первые дни весны отметились серией официальных мероприятий для представителей королевской семьи Иордании. Их резиденцию посетили коллеги из Норвегии Харальд V и Соня Харальдсен. Затем Абдалла II и его очаровательная жена Рания продемонстрировали восточное гостеприимство, устроив для знаменитых гостей торжественный прием.

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Знаменитости, Фото, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер, Фото в купальниках.
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