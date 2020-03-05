Кайли и Кендалл Дженнер похвастались роскошными формами в ярких купальниках

Новости шоу бизнеса:Кадры вызвали в Сети не меньший ажиотаж и набрали более 8 млн лайков.

22-летняя Кайли опубликовала на своей странице в Instagram серию сексуальных снимков, на которых позирует в пляжном платье с тропическим принтом, в то время как ее сестра, 24-летняя супермодель Кендалл демонстрирует идеальную фигуру в сдельном купальнике с откровенными разрезами с таким же принтом.

В сумме снимки набрали почти 15 млн лайков.

Кроме того, Кендалл Дженнер поделилась с фанами на своей странице в Instagram серией собственных откровенных фото, на которых она позирует в крохотном бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram DAY 1 Публикация от Kylie

Напомним, первые дни весны отметились серией официальных мероприятий для представителей королевской семьи Иордании. Их резиденцию посетили коллеги из Норвегии Харальд V и Соня Харальдсен. Затем Абдалла II и его очаровательная жена Рания продемонстрировали восточное гостеприимство, устроив для знаменитых гостей торжественный прием.