Регина Тодоренко откровенно рассказала о периоде лактации

Новости шоу бизнеса:К слову, девушка воспитывает со своим супругом Владом Топаловым сына Майкла, которому сейчас год и три месяца.

Вопреки загруженному графику, артистка кормила сына грудью больше года.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась на своей странице Instagram материнским опытом, а именно как она кормила грудью сына более года без декретного отпуска.

Во время беременности и в первые периоды после родов, Тодоренко не переставала работать над своими телевизионными проектами и не уходила в декрет. По словам артистки, оставить работу у нее не было желания, а также возможности. Несмотря на это, ребенок всегда был рядом с матерью, как на съемочной площадке, так и в путешествиях.

"1 год и 3 прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. И неееет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике, которыми кормили бабушки, няни , тети нашего сына (хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу. Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление", - призналась Регина.

В публикации телеведущая отметила, что период грудного вскармливания очень важен для матери и ребенка и пожелала каждой девушке прочувствовать подобные эмоции.

"Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2 часа. И когда вокруг слетались коршуны со своими "добрыми советами" о том, как правильно кормить ребёнка или "пора бы уже сворачивать лактацию", меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном.

Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье , необходимые микроэлементы, иммунитет и тд..., это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь", - подчеркнула Тодоренко.