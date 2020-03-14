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Регина Тодоренко откровенно рассказала о периоде лактации

Регина Тодоренко откровенно рассказала о периоде лактации
13:17 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:К слову, девушка воспитывает со своим супругом Владом Топаловым сына Майкла, которому сейчас год и три месяца.

Вопреки загруженному графику, артистка кормила сына грудью больше года.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась на своей странице Instagram материнским опытом, а именно как она кормила грудью сына более года без декретного отпуска.

Во время беременности и в первые периоды после родов, Тодоренко не переставала работать над своими телевизионными проектами и не уходила в декрет. По словам артистки, оставить работу у нее не было желания, а также возможности. Несмотря на это, ребенок всегда был рядом с матерью, как на съемочной площадке, так и в путешествиях.  

 
 
 
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#ВотИВсё #ГВ 1 год и 3 прекрасных месяца лактации Кто бы мог подумать , что в таком сумасшедшем графике это возможно. И неееет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике , которыми кормили бабушки , няни , тети нашего сына(хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством , что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу. Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2часа И когда вокруг слетались коршуны со своими «добрыми советами» о том, как правильно кормить ребёнка или «пора бы уже сворачивать лактацию», меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном. Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье , необходимые микроэлементы, иммунитет и тд..., это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь. Не в коем случае не хочу обидеть тех, кто на ИВ. Всякое в жизни бывает, и каждая из нас - индивидуальна и уникальна, но я очень уважаю ✊ тех девушек , которые изо всех сил борются за грудное вскармливание. #пролактиноваяБогиня #регинатодоренко #матьмайкла

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"1 год и 3 прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. И неееет, это были не замороженные тонны молока в холодильнике, которыми кормили бабушки, няни , тети нашего сына (хотя ничего против кормления из бутылочки не имею). Я просто так сильно прониклась материнством, что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу. Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление", - призналась Регина.

В публикации телеведущая отметила, что период грудного вскармливания очень важен для матери и ребенка и пожелала каждой девушке прочувствовать подобные эмоции.

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"Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2 часа. И когда вокруг слетались коршуны со своими "добрыми советами" о том, как правильно кормить ребёнка или "пора бы уже сворачивать лактацию", меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном.

Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье , необходимые микроэлементы, иммунитет и тд..., это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь", - подчеркнула Тодоренко.

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Дети, Знаменитости, Лактация, Период Лактации, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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