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В Испании королевская семья прошла тест на коронавирус после общения с инфицированным

В Испании королевская семья прошла тест на коронавирус после общения с инфицированным
11:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Как сообщают представители королевской семьи, пробы на смертоносную вирусную болезнь супруги сделали после того, как имели встречу с министром Испании Ирене Монтеро.

Королевская семья Испании отменила все светские события и публичные выходы из-за пандемии. Монархи Филипп VI и Летиция уже прошли тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

После светской беседы политик обратилась к медикам, которые диагностировали у нее коронавирус.

Филипп VI и Летиция сразу же обратились к врачам и теперь тщательно следят за своим состоянием здоровья. Как и другие члены королевской семьи, пара находится на карантине в своем дворце в Мадриде. 

Фото: https://www.instagram.com/p/B8a1BFxIdQk/

Сейчас представители испанской монархии отменили все публичные мероприятия и призвали сторонников воздержаться от выхода в места скопления людей.

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По последним данным Коронавирус из Китая: последние новости , общее число инфицированных коронавирусом составила 169 387 человек, а от пневмонии, которую вызвала болезнь, умерли 6 513 человек. Но есть и хорошие новости: выздоровели более 77 тысяч человек.

Covid-19 впервые обнаружили в китайском городе Ухань. Однако вирус вышел далеко за пределы страны и теперь есть в каждом европейском государстве. Больше всего страдает от эпидемии Италия. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса Covid-19, а в Украине ввели карантин По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится . Врачи советуют не выходить без надобности из дома и часто мыть руки. При первых же признаках коронавируса следует обращаться к семейному врачу. Делать это стоит в телефонном режиме, чтобы не подвергать других опасности.

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Испания, Знаменитости, Заболевание, Вирус, Королевская семья, Коронавирус, Королева Испании, Тест на коронавирус.
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