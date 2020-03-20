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Князь Монако заразился COVID-19

Князь Монако заразился COVID-19
11:32 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Князь изолирован во дворце и продолжает работать.

Правитель Монако князя Альберт сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

62-летний князь Альберт сдал тест в понедельник утром, 16 марта. Как сообщают представители княжеского дворца, результаты были получены в среду и подозрение на заболевание COVID-19 подтвердилось.

Состояние князя Альберта не вызывает опасений, сказано в официальном заявлении. За здоровьем принца внимательно следят. Он продолжает работать, и находится в изоляции в личных апартаментах.

Звезды, инфицированные коронавирусом Covid-19

В понедельник князь Монако ввел в государстве запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничение на перемещение по стране. Разрешено только выезды за продуктами питания и с целью медицинского обслуживания.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Знаменитости, Королевство, Коронавирус, Князь Монако, Князь Альберт, Кто заразился коронавирусом.
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