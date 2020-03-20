Князь Монако заразился COVID-19

Правитель Монако князя Альберт сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
62-летний князь Альберт сдал тест в понедельник утром, 16 марта. Как сообщают представители княжеского дворца, результаты были получены в среду и подозрение на заболевание COVID-19 подтвердилось.
Состояние князя Альберта не вызывает опасений, сказано в официальном заявлении. За здоровьем принца внимательно следят. Он продолжает работать, и находится в изоляции в личных апартаментах.
В понедельник князь Монако ввел в государстве запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничение на перемещение по стране. Разрешено только выезды за продуктами питания и с целью медицинского обслуживания.
Напомним:
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