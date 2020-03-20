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Плагиата не было: Кэти Перри выиграла дело на 2,8 миллиона долларов

Плагиата не было: Кэти Перри выиграла дело на 2,8 миллиона долларов
18:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярную американскую певицу обвинили в нарушении авторских прав.

Популярная 35-летняя певица Кэти Перри получила победу в судебном процессе против рэпера Маркуса Грея, который в прошлом году обвинил артистку в нарушении авторских прав и в краже мелодий.

В 2014 году в суд обратился рэпер Маркус Грей, более известный под творческим псевдонимом Flame. Он заявил, что нашел в треке Кэтти Перри Dark Horse фрагмент из своей песни Joyful Noise опубликованной еще в 2009 году.

В течение 5 лет федеральный суд Лос-Анджелеса изучал это скандальное дело. 30 июля 2019 года Кэти Перри таки признали виновной в плагиате. Вместе с ней в деле фигурировали ее продюсер и соавторы песни Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон и рэпер Juicy J, который исполнил в дуэте трек Dark Horse.

Тогда по мнению судьи, Перри незаконно позаимствовала короткий музыкальный фрагмент из композиции Маркуса Грея Joiful Noise для своей песни Dark Horse, которая стала хитом. Судья приказала певице выплатить рэперу 2,8 миллиона долларов.

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Однако юристы Кэти Перри подали апелляционную жалобу в суд, который впоследствии аннулировал вердикт. В своем решении судья отметила, что последовательность записи рэпера Маркуса Грея не является уникальной или редкой комбинацией.

"Относительно обычная комбинация восьми нот незащищенных элементов, которая, возможно, воспроизводится в тембре, общем для определенного жанра музыки, не может быть настолько оригинальной, чтобы гарантировать защиту авторских прав", - заявила судья Снайдер.

Впрочем юристы рэпера Flame уже заявили, что намерены в свою очередь подать апелляцию, и сделают все возможное, чтобы восстановить приговор в апелляционном порядке.

Напомним:

  • Американская певица и голливудский актер Орландо Блум готовятся стать родителями. Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза.

  • Американская певица Кэти Перри представила клип на песню Never Worn White.

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Все по теме:

Суд, Авторские права, Кэти Перри, Плагиат, Flame, Dark Horse, Joyful Noise, Juicy J, Маркус Грей, Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер, Сара Хадсон.
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